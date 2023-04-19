Вместо шествия: белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк»

В рамках акции все желающие могут разместить на своих автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю.



Размещение фотографий и другой информации о героях на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Однако наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.