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Вместо шествия: белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк»

19 апреля 2023, 08:02
Фото: страница Сергея Канищева в ВК

Акцию «Бессмертный автополк» объявили в Белгородской области

Участники акции могут прикрепить фото воевавшего родственника на своих автомобилях. В МВД РФ заверили, что нарушением это не засчитают.

В преддверии Дня Победы в стране по традиции пройдёт акция «Бессмертный полк». Однако в этом году она состоится в другом формате.

В рамках акции все желающие могут разместить на своих автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю.

Размещение фотографий и другой информации о героях на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Однако наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.

Рекомендуется размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стёклах. Чтобы снимки лучше сохранились, крепить их советуют с внутренней стороны автостёкол.

Напомним, что очного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Об отмене стало известно накануне. В Белгороде, помимо шествия, не будет и парада на 9 Мая.

Собираются ли проводить другие мероприятия в День Победы, пока не сообщалось. Вместе с тем ранее стало известно, что раздача солдатской каши в Белгороде может состояться. По крайней мере, объявлялась соответствующая закупка.

В День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши
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#Бессмертный полк#Бессмертный автополк#Общество#Белгородская область
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