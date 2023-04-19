Вместо шествия: белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В преддверии Дня Победы в стране по традиции пройдёт акция «Бессмертный полк». Однако в этом году она состоится в другом формате.
В рамках акции все желающие могут разместить на своих автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю.
Размещение фотографий и другой информации о героях на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Однако наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.
Рекомендуется размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стёклах. Чтобы снимки лучше сохранились, крепить их советуют с внутренней стороны автостёкол.
Напомним, что очного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Об отмене стало известно накануне. В Белгороде, помимо шествия, не будет и парада на 9 Мая.
Собираются ли проводить другие мероприятия в День Победы, пока не сообщалось. Вместе с тем ранее стало известно, что раздача солдатской каши в Белгороде может состояться. По крайней мере, объявлялась соответствующая закупка.