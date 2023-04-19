«Вечнозелёный» светофор появится возле военкомата на Губкина в Белгороде

По словам Голикова, ремонт дороги запланирован на улице Губкина, а конкретно — на участке от Костюкова до Ватутина. Помимо фрезерования старого покрытия и укладки нового, возле военкомата планируют установить петлевой детектор транспорта. Как он работает: если из военкомата выезжает транспорт, то светофор загорается красным. В остальное же время светофор постоянно горит зелёным.