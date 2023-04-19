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«Вечнозелёный» светофор появится возле военкомата на Губкина в Белгороде

19 апреля 2023, 08:04
Фото: 1MI

Возле военкомата на Губкина в Белгороде установят необычный светофор

Заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков рассказал, как изменится участок дороги на улице Губкина от Костюкова до Ватутина. Так, в планах поставить там «вечнозелёный» светофор — напротив выезда из военкомата.
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Дороги

По словам Голикова, ремонт дороги запланирован на улице Губкина, а конкретно — на участке от Костюкова до Ватутина. Помимо фрезерования старого покрытия и укладки нового, возле военкомата планируют установить петлевой детектор транспорта. Как он работает: если из военкомата выезжает транспорт, то светофор загорается красным. В остальное же время светофор постоянно горит зелёным.

Кроме того, в проектном решении возле военкомата предлагают установить два новых светофора — они будут «вызывными», то есть работать по требованию пешеходов.

Этот способ уже показал свою эффективность на ранее реализованных объектах.
Василий Голиков

Планируют также установить новый пешеходный переход в районе дома на Губкина, 16в. Его подведут к новым остановкам общественного транспорта.

Предусмотрены удобные нормативные понижения тротуаров вблизи пешеходного перехода. Это обеспечит требуемую доступность для маломобильного населения. Также запланирована модернизация двух светофоров на перекрёстке с улицей Королёва. Проектом предусмотрена левоповоротная полоса от проспекта Ватутина — она повысит безопасность движения и увеличит пропускную способность.
Василий Голиков

Завершат работы к 15 июня этого года. Подрядчик — ООО «Белгороддорстрой», за ремонт ему заплатят 100,7 млн рублей.

Отметим, что ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реставрируемого дорожного полотна — 3,22 км. Стоимость — 201 млн рублей из областного бюджета.

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