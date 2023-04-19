«Вечнозелёный» светофор появится возле военкомата на Губкина в Белгороде

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По словам Голикова, ремонт дороги запланирован на улице Губкина, а конкретно — на участке от Костюкова до Ватутина. Помимо фрезерования старого покрытия и укладки нового, возле военкомата планируют установить петлевой детектор транспорта. Как он работает: если из военкомата выезжает транспорт, то светофор загорается красным. В остальное же время светофор постоянно горит зелёным.
Кроме того, в проектном решении возле военкомата предлагают установить два новых светофора — они будут «вызывными», то есть работать по требованию пешеходов.
Этот способ уже показал свою эффективность на ранее реализованных объектах.
Василий Голиков
Планируют также установить новый пешеходный переход в районе дома на Губкина, 16в. Его подведут к новым остановкам общественного транспорта.
Предусмотрены удобные нормативные понижения тротуаров вблизи пешеходного перехода. Это обеспечит требуемую доступность для маломобильного населения. Также запланирована модернизация двух светофоров на перекрёстке с улицей Королёва. Проектом предусмотрена левоповоротная полоса от проспекта Ватутина — она повысит безопасность движения и увеличит пропускную способность.
Василий Голиков
Завершат работы к 15 июня этого года. Подрядчик — ООО «Белгороддорстрой», за ремонт ему заплатят 100,7 млн рублей.
Отметим, что ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реставрируемого дорожного полотна — 3,22 км. Стоимость — 201 млн рублей из областного бюджета.