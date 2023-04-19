В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств

Напомним, разработкой проекта по реконструкции Центрального парка занималось бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина из Москвы. Его презентация состоялась в конце марта. В мэрии сообщили, что бюджетные средства на это не выделялись.