В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит благоустройство общественных пространств в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина. Начальная цена контракта — 321 млн рублей. Средства возьмут из городского бюджета.
В рамках работ подрядчик выполнит устройство инженерных сетей. Это:
Также исполнитель выполнит благоустройство территории. А именно - обустроит бортовой камень, уложит асфальт и тротуарную плитку, а также фундаменты.
К работам приступят с даты заключения контракта. Завершить планируют до 30 апреля 2024 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 26 апреля.
Напомним, разработкой проекта по реконструкции Центрального парка занималось бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина из Москвы. Его презентация состоялась в конце марта. В мэрии сообщили, что бюджетные средства на это не выделялись.