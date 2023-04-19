Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Изображение материала

В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств

19 апреля 2023, 13:19
Фото: Мэрия Белгорода
Максимально на работы готовы выделить 321 млн рублей. Подрядчика определят с помощью электронного аукциона.

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит благоустройство общественных пространств в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина. Начальная цена контракта — 321 млн рублей. Средства возьмут из городского бюджета.

В рамках работ подрядчик выполнит устройство инженерных сетей. Это:

  • наружное освещение;
  • электроснабжение;
  • кабельная канализация;
  • видеонаблюдение;
  • система оповещения;
  • наружные сети связи;
  • хозяйственно-питьевой водопровод;
  • наружная канализация;
  • дождевая канализация;
  • полив;
  • тепловая сеть и газоснабжение.
Фото: Из документов госзакупки

Также исполнитель выполнит благоустройство территории. А именно - обустроит бортовой камень, уложит асфальт и тротуарную плитку, а также фундаменты.

К работам приступят с даты заключения контракта. Завершить планируют до 30 апреля 2024 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 26 апреля.

Напомним, разработкой проекта по реконструкции Центрального парка занималось бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина из Москвы. Его презентация состоялась в конце марта. В мэрии сообщили, что бюджетные средства на это не выделялись.

Реконструкция Центрального парка в Белгороде: сколько на неё потратят и что планируют
Узнать подробнее
Читайте также:
В Центральном парке Белгорода появилась пятиконечная звезда«Чек-ап здоровья» предлагают пройти белгородцам в Центральном паркеМарксу и Энгельсу в Центральном парке Белгорода вернули руки
#Кристина Семенчук#Центральный парк#Реконструкция#Подрядчик#Работы#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Госзакупки
Подпишитесь
Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Сегодня, 12:43
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
Сегодня, 09:37