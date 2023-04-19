В Старом Осколе ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Старом Осколе выявили наличие бешенства у животного. В связи с этой ситуацией в районе одного из домов на улице Ерошенко как минимум два месяца будет действовать карантин. Неблагоприятным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага вируса.
Ранее сообщалось, что с начала года в Белгородской области зафиксировали как минимум 15 случаев бешенства. Теперь их насчитывается 16. До этого животное с бешенством нашли в Ровеньском районе.
В марте больных животных нашли в трёх сёлах региона. Животные с вирусом были в сёлах Луценково Алексеевского горокруга, Роговатое Старооскольского горокруга и Дегтярное Вейделевского района.