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В Старом Осколе ввели карантин из-за бешенства

19 апреля 2023, 13:30
Фото: 1MI

Очаг бешенства обнаружили в Старом Осколе Белгородской области

В городе на одном из участков ввели карантин как минимум на два месяца, следует из постановления областного правительства.

В Старом Осколе выявили наличие бешенства у животного. В связи с этой ситуацией в районе одного из домов на улице Ерошенко как минимум два месяца будет действовать карантин. Неблагоприятным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага вируса.

Ранее сообщалось, что с начала года в Белгородской области зафиксировали как минимум 15 случаев бешенства. Теперь их насчитывается 16. До этого животное с бешенством нашли в Ровеньском районе.

В марте больных животных нашли в трёх сёлах региона. Животные с вирусом были в сёлах Луценково Алексеевского горокруга, Роговатое Старооскольского горокруга и Дегтярное Вейделевского района.

С начала года в Белгородской области зафиксировали 15 случаев бешенства
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Карантин#Животные#Бешенство#Очаг#Вирус
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