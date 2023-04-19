В Старом Осколе ввели карантин из-за бешенства

В Старом Осколе выявили наличие бешенства у животного. В связи с этой ситуацией в районе одного из домов на улице Ерошенко как минимум два месяца будет действовать карантин. Неблагоприятным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага вируса.