В пятницу в Старооскольском округе уничтожат боеприпасы времён ВОВ

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
В пресс-службе администрации Старооскольского городского округа сообщили о предстоящем уничтожении взрывоопасных предметов, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.
Известно, что уничтожать боеприпасы будут 21 апреля с 11:00 до 15:00 в Старооскольском округе на специальном полигоне в селе Лапыгино.
Обезвреживание будет проводиться согласно проекту ведения взрывных работ по уничтожению взрывоопасных предметов и инструкции по безопасному ведению разминирования и действий с подозрительными предметами.
уточнили в администрации