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В пятницу в Старооскольском округе уничтожат боеприпасы времён ВОВ

19 апреля 2023, 20:21
Фото: 1MI
Взрывоопасные предметы ликвидируют на специальном полигоне, сообщили в городской администрации.

В пресс-службе администрации Старооскольского городского округа сообщили о предстоящем уничтожении взрывоопасных предметов, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.

Известно, что уничтожать боеприпасы будут 21 апреля с 11:00 до 15:00 в Старооскольском округе на специальном полигоне в селе Лапыгино.

Обезвреживание будет проводиться согласно проекту ведения взрывных работ по уничтожению взрывоопасных предметов и инструкции по безопасному ведению разминирования и действий с подозрительными предметами.
уточнили в администрации
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#Александра Склярова#Боеприпасы вов#Ликвидация#Полигон#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старооскольский горокруг
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