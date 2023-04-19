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В Белгородской области за год стало меньше курильщиков

19 апреля 2023, 15:35
Фото: 1MI
Курящих стало меньше как среди мужчин, так и женщин. Аналогичная ситуация наблюдается в Воронежской области. В Курской области, напротив, зафиксировали рост, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась доля курильщиков. Согласно данным исследования, в 2021 году доля курящих мужчин составляла 40,8%, женщин — 5%. В общем — 20,2% от населения.

В 2022 году показатель изменился. Курящих мужчин было 36%, а женщин — 4%. Общий показатель снизился до 17,6%.

В соседней Воронежской области доля курящих по итогам минувшего года составила 20,5%. Ранее показатель составлял 22,2%. В Курской области, напротив, курящих стало больше — наблюдается увеличение до 21,4%.

В Липецкой области зафиксировали небольшое снижение пристрастия к сигаретам. Такая же ситуация в целом и в Тамбовской области.

Всего в стране доля курильщиков составила 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше — около 23 млн человек. Самым курящим регионом признали Алтай.

Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по вредным привычкам
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Вредные привычки#Общество#Курение
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