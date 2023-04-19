В Белгородской области пропала 50-летняя женщина со шрамом на носу

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Елена Федотова пропала в Валуйках. 14 апреля она вышла из дома, но так и не вернулась.
Белгородка ростом 173 см, худощавого телосложения. У неё короткая стрижка и тёмно-русые волосы, а глаза – карие.
Во что была одета женщина в день пропажи – неизвестно. Но есть особая примета: у белгородки шрам на носу.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородки, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.