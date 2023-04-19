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В Белгородской области пропала 50-летняя женщина со шрамом на носу

19 апреля 2023, 18:57
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
Женщина ушла из дома 14 апреля и не вернулась. Информацию о пропавшей белгородке разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Елена Федотова пропала в Валуйках. 14 апреля она вышла из дома, но так и не вернулась.

Белгородка ростом 173 см, худощавого телосложения. У неё короткая стрижка и тёмно-русые волосы, а глаза – карие.

Во что была одета женщина в день пропажи – неизвестно. Но есть особая примета: у белгородки шрам на носу.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородки, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
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#Александра Склярова#Пропала женщина#Происшествия#Лиза Алерт#Белгородская область#Валуйки
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