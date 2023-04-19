В Белгороде проведут реконструкцию пляжа вместе со строительством парка аттракционов

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Как отметил Жигалов, параллельно с визуализацией проекта парка аттракционов в Белгороде пляж по ул. Корочанская (Левый берег) подлежит реконструкции под надзором департамента строительства администрации города.
В настоящее время активно ведутся работы по реновации комплексного благоустройства территории пляжа. Ввод в эксплуатацию, постановка на учёт для дальнейшего обслуживания объекта запланирована на август 2023 года.
Евгений Жигалов
Рассказал Жигалов и о пляже по ул. Северо-Донецкая (правый берег реки Северского Донца). Объект не предусматривает в 2023 году изменений в инфраструктуре и благоустройстве. В связи с этим состав и виды работ на этапах подготовки пляжа к сезону остаются традиционными.
Это ремонт и окраска малых архитектурных форм, завоз песка, покос камыша, подготовка общественных туалетов и т. д.