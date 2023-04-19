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В Белгороде проведут реконструкцию пляжа вместе со строительством парка аттракционов

19 апреля 2023, 08:30
Фото: 1MI
Об этом рассказал генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов. Поставить пляж на учёт для обслуживания планируют в августе 2023 года.

Как отметил Жигалов, параллельно с визуализацией проекта парка аттракционов в Белгороде пляж по ул. Корочанская (Левый берег) подлежит реконструкции под надзором департамента строительства администрации города.

В настоящее время активно ведутся работы по реновации комплексного благоустройства территории пляжа. Ввод в эксплуатацию, постановка на учёт для дальнейшего обслуживания объекта запланирована на август 2023 года.
Евгений Жигалов

Рассказал Жигалов и о пляже по ул. Северо-Донецкая (правый берег реки Северского Донца). Объект не предусматривает в 2023 году изменений в инфраструктуре и благоустройстве. В связи с этим состав и виды работ на этапах подготовки пляжа к сезону остаются традиционными.

Это ремонт и окраска малых архитектурных форм, завоз песка, покос камыша, подготовка общественных туалетов и т. д.

 

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#Кристина Семенчук#Пляж#Реконструкция#Парк аттракционов#Учёт#Белгорблагоустройство#Город#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Жигалов
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