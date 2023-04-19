В Белгороде проведут реконструкцию пляжа вместе со строительством парка аттракционов

Рассказал Жигалов и о пляже по ул. Северо-Донецкая (правый берег реки Северского Донца). Объект не предусматривает в 2023 году изменений в инфраструктуре и благоустройстве. В связи с этим состав и виды работ на этапах подготовки пляжа к сезону остаются традиционными.