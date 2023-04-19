В Белгороде приведут в порядок два стихийных пляжа

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Как стало известно, два стихийных пляжа городские власти обнаружили в 2022 году. Они находятся на улицах Речная и Донецкая. В настоящее время разработан проект по благоустройству территорий.
Ввиду того, что для реализации проекта необходима качественная проработка проектно-сметной документации, прохождение экспертиз, определение источника финансирования, привести в порядок пляжи планируют в 2024 году.
Евгений Жигалов, генеральный директор управления Белгорблагоустройства
По данным заместителя главы администрации города по строительству Василия Голикова, в текущем году на пляжах разместят новые шезлонги, раздевалки, урны, контейнерную площадку и проведут обустройство подъезда.
Что касается нестационарных торговых объектов, на пляжах отсутствует техническая возможность для их установки. Также зоны отдыха посещает мало людей, чтобы организовать торговлю.
Если мы начнём пляжи благоустраивать и приводить в порядок, то они будут пользоваться популярностью. Может, там и нет трафика, потому что мороженое негде купить? Проработайте вопрос.
Валентин Демидов