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В Белгороде приведут в порядок два стихийных пляжа

19 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Речь идёт о зонах отдыха на улицах Речная и Донецкая. До 2022 года они были стихийными. О благоустройстве территорий поговорили в ходе оперсовещания с мэром Белгорода Валентином Демидовым.

Как стало известно, два стихийных пляжа городские власти обнаружили в 2022 году. Они находятся на улицах Речная и Донецкая. В настоящее время разработан проект по благоустройству территорий.

Ввиду того, что для реализации проекта необходима качественная проработка проектно-сметной документации, прохождение экспертиз, определение источника финансирования, привести в порядок пляжи планируют в 2024 году.
Евгений Жигалов, генеральный директор управления Белгорблагоустройства
Фото: Из трансляции мэрии Белгорода

По данным заместителя главы администрации города по строительству Василия Голикова, в текущем году на пляжах разместят новые шезлонги, раздевалки, урны, контейнерную площадку и проведут обустройство подъезда.

Что касается нестационарных торговых объектов, на пляжах отсутствует техническая возможность для их установки. Также зоны отдыха посещает мало людей, чтобы организовать торговлю.

Если мы начнём пляжи благоустраивать и приводить в порядок, то они будут пользоваться популярностью. Может, там и нет трафика, потому что мороженое негде купить? Проработайте вопрос.
Валентин Демидов
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