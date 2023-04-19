В Белгороде обсудили возможность расширения услуг онлайн-аптек

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:16
На нём присутствовали первый заместитель губернатора, министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников и директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.
Как отметил Евгений Мирошников, Белгородская область — один из самых цифровых регионов России и лидеров по внедрению новых технологий.
Мы гордимся тем, что стали первым регионом, в котором запущена доставка рецептурных лекарств в рамках эксперимента, и это сделала федеральная аптечная сеть — Сбер Еаптека. Уверен, этот сервис доставки лекарств будет востребован жителями Белгорода и области.
Евгений Мирошников
Аптечная сеть начала работу в области два года назад, открыв в апреле 2021 года первый хаб. На сегодняшний день белгородцы могут удалённо заказать более 30 категорий лекарств и товаров для здоровья и красоты, в том числе жизненно необходимые препараты, а также витамины, косметику, парфюмерию.
Также жители областного центра могут воспользоваться доставкой рецептурных лекарств в рамках эксперимента, который проходит в Белгородской области.
По словам директора Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергея Жданова, в Белгородской области пилотируются и внедряются различные цифровые технологии, которые предоставляют жителям качественные сервисы в различных областях, в том числе и медицине.
Важную роль мы видим в развитии услуги по доставке лекарственных препаратов. В возможности удалённо покупать медикаменты нуждаются многие. С запуском эксперимента по доставке рецептурных препаратов ещё больше людей смогут оценить удобство онлайн-аптеки.
Сергей Жданов
Сегодня на территории Белгородской области реализуется ряд проектов в сфере здравоохранения. Внедрён сервис Voice2Med для детской областной клинической больницы. Благодаря сервису группы компаний ЦРТ врачи заполняют медицинские протоколы голосом во время осмотра пациента. Он распознаёт 98% медицинских терминов, более чем на 22% ускоряет заполнение документов и значительно экономит трудозатраты врачей.
В процессе проработки находится вопрос внедрения системы поддержки принятия врачебных решений — умный помощник врача «ТОП-3» на базе искусственного интеллекта — для медицинского информационно-аналитического центра Белгорода.
«ТОП-3» анализирует жалобы пациента на первичном приёме и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из них или поставить собственный, конечное решение всегда остаётся за врачом.
Напомним, Белгородская область стала первым из трёх регионов, где заработал эксперимент по продаже рецептурных препаратов дистанционно. Действует проект с 1 марта.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, регион первым выполнил требования Росздравнадзора, поэтому проект уже работает. Его также проводят в Москве и Московской области. Первой к инициативе присоединилась «Еаптека» от «Сбера».