В Белгороде обсудили возможность расширения услуг онлайн-аптек

Аптечная сеть начала работу в области два года назад, открыв в апреле 2021 года первый хаб. На сегодняшний день белгородцы могут удалённо заказать более 30 категорий лекарств и товаров для здоровья и красоты, в том числе жизненно необходимые препараты, а также витамины, косметику, парфюмерию.