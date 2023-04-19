В 17 крышных котельных Белгорода могут возникнуть проблемы из-за украинских горелок

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Белгороде функционируют 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. Известно, что из 30 котельных в 17 установлены украинские горелочные блоки. Комплектующие на такие горелки уже не производят.
В этом году будет переподключение на центральное отопление дома на Губкина с аналогичным оборудованием. На сегодняшний день ведутся переговоры по приобретению оборудования, которое останется от крышной котельной переведённого на центральное отопление дома.
Сергей Полхов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства, начальник управления энергетики и ЖКХ
Напомним, что в Белгороде 14 многоэтажек с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению. Такая возможность есть у 20 МКД. Решение о переходе на центральное отопление уже приняли жители дома на Губкина, 38 А.