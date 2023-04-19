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В 17 крышных котельных Белгорода могут возникнуть проблемы из-за украинских горелок

19 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Комплектующие на такие горелки уже не производят. Информацию озвучили на оперсовещании администрации Белгорода.

В Белгороде функционируют 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. Известно, что из 30 котельных в 17 установлены украинские горелочные блоки. Комплектующие на такие горелки уже не производят.

В этом году будет переподключение на центральное отопление дома на Губкина с аналогичным оборудованием. На сегодняшний день ведутся переговоры по приобретению оборудования, которое останется от крышной котельной переведённого на центральное отопление дома.
Сергей Полхов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства, начальник управления энергетики и ЖКХ

Напомним, что в Белгороде 14 многоэтажек с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению. Такая возможность есть у 20 МКД. Решение о переходе на центральное отопление уже приняли жители дома на Губкина, 38 А.

В Белгороде 14 МКД с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению
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#Алина Харина#Котельные#Крышная котельная#Администрация Белгорода#Город#Новости Белгорода#Белгород
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