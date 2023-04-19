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Украинские войска начали контрнаступление в Донбассе на четырёх направлениях

19 апреля 2023, 16:31
Фото: 1MI
Журналисты «Российской газеты» процитировали слова замминистра обороны Украины Анны Маляр.
Сюжет
СВО

Как написали журналисты «Российской газеты», о начале контрнаступления заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По её словам, украинские войска уже приступили к контрнаступлению в Донбассе сразу на четырёх направлениях. Её слова также процитировали украинские СМИ.

Наступление идёт на четырёх направлениях — это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское.
Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины

Кроме того, Анна Маляр заявила, что в осаждённом Артёмовске украинские военные также предпринимают «активные штурмовые действия».

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