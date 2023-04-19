Украинские войска начали контрнаступление в Донбассе на четырёх направлениях

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Как написали журналисты «Российской газеты», о начале контрнаступления заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По её словам, украинские войска уже приступили к контрнаступлению в Донбассе сразу на четырёх направлениях. Её слова также процитировали украинские СМИ.
Наступление идёт на четырёх направлениях — это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское.
Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины
Кроме того, Анна Маляр заявила, что в осаждённом Артёмовске украинские военные также предпринимают «активные штурмовые действия».