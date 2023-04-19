У Роспотребнадзора возникли вопросы по подготовке пляжей в Белгороде

На вопрос ответил генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов . По его словам, все мероприятия в дорожной карте заложены.

По данным Потявиной, по действующему законодательству все пляжи должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

В Белгороде проведут реконструкцию пляжа вместе со строительством парка аттракционов

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