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У Роспотребнадзора возникли вопросы по подготовке пляжей в Белгороде

19 апреля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Обращение к городским властям заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Наталья Потявина озвучила в ходе оперативного совещания с мэром Белгорода Валентином Демидовым.

По данным Потявиной, по действующему законодательству все пляжи должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Вы молодцы — проводите исследование почвы, воды, осуществляете производственный контроль. Но в прошлом году из шести действующих пляжей санитарно-эпидемиологические заключения получили только четыре - и то в конце июня. В дорожной карте я не услышала мероприятий по получению заключений.
Наталья Потявина

На вопрос ответил генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов. По его словам, все мероприятия в дорожной карте заложены.

В докладе обозначили сроки видов работ. После заключения договора на пользование земли и водопользование, лабораторных испытаний прописан срок получения санитарно-эпидемиологических заключений — до 25 мая.
Евгений Жигалов
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#Кристина Семенчук#Центральный пляж#Роспотребнадзор#Исследования#Город#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Жигалов
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