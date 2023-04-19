У Роспотребнадзора возникли вопросы по подготовке пляжей в Белгороде

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По данным Потявиной, по действующему законодательству все пляжи должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.
Вы молодцы — проводите исследование почвы, воды, осуществляете производственный контроль. Но в прошлом году из шести действующих пляжей санитарно-эпидемиологические заключения получили только четыре - и то в конце июня. В дорожной карте я не услышала мероприятий по получению заключений.
Наталья Потявина
На вопрос ответил генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов. По его словам, все мероприятия в дорожной карте заложены.
В докладе обозначили сроки видов работ. После заключения договора на пользование земли и водопользование, лабораторных испытаний прописан срок получения санитарно-эпидемиологических заключений — до 25 мая.
Евгений Жигалов