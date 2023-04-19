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У депутатов горсовета в Белгороде хотят отбирать мандаты за неявку в течение полугода

19 апреля 2023, 13:01
Фото: страница Вадима Радченко ВК
В горсовете предложили внести изменения в ряд решений, касающихся организации работы аппарата и депутатов, сообщил председатель органа Вадим Радченко.

Депутатов городского совета Белгорода планируют лишать мандатов, если они не будут появляться на сессиях в течение полугода. В горсовете предложили внести изменения в ряд решений, которые касаются организации работы аппарата и депутатов.

Депутаты разработали новый регламент работы и прописали порядок взаимодействия с мэрией и другими органами управления. Также в планах — определить сроки отчёта председателя горсовета в начале и завершении работы созыва.

До сессии будут принимать предложение малого совета. Его проведут завтра, 20 апреля. 25 апреля состоится 60-я сессия, на которой выступит мэр Валентин Демидов. Градоначальник представит отчёт о реализации стратегии социально-экономического развития областного центра по итогам прошлого года.

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