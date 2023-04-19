Цветёт и пахнет: в центре Белгорода распустились тюльпаны

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Пусть погода и слегка пасмурная, но Белгород всё же погрузился в обещанную архитекторами весеннюю сказку. В парках Победы и Ленина тюльпаны цветут уже вовсю, кроме того, начали распускаться совсем свежие почки на деревьях.
Заработали и некоторые фонтаны, а набережную Везёлки украсили декоративными цветочными шарами. Отметим, что несмотря на множественную критику, тюльпаны белгородцам нравятся: они активно их фотографируют, а также делают портреты на их фоне. А некоторым цветы так полюбились, что дошло до воровства: на днях полиция оштрафовала сорвавшую тюльпаны с городской клумбы белгородку.
Напомним, что этой весной в Белгороде высадили 5 млн тюльпанов. Площадь цветников, где высажены луковицы, — 70 тыс. кв. метров, сообщили в мэрии. Также город теперь украшают цветники мобильные: порядка 500 горшков с тюльпанами расставили вдоль дорог по всему городу.