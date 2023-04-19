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Цветёт и пахнет: в центре Белгорода распустились тюльпаны

19 апреля 2023, 18:47
Фото: Bel.ru
С приходом весны центр Белгорода преобразился: тюльпаны зацвели как в парках, так и на бульварах. Вместе с ними зеленеть начали и другие растения
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Цветы

Пусть погода и слегка пасмурная, но Белгород всё же погрузился в обещанную архитекторами весеннюю сказку. В парках Победы и Ленина тюльпаны цветут уже вовсю, кроме того, начали распускаться совсем свежие почки на деревьях.

Фото: Bel.ru

Заработали и некоторые фонтаны, а набережную Везёлки украсили декоративными цветочными шарами. Отметим, что несмотря на множественную критику, тюльпаны белгородцам нравятся: они активно их фотографируют, а также делают портреты на их фоне. А некоторым цветы так полюбились, что дошло до воровства: на днях полиция оштрафовала сорвавшую тюльпаны с городской клумбы белгородку.

Фото: Bel.ru

Напомним, что этой весной в Белгороде высадили 5 млн тюльпанов. Площадь цветников, где высажены луковицы, — 70 тыс. кв. метров, сообщили в мэрии. Также город теперь украшают цветники мобильные: порядка 500 горшков с тюльпанами расставили вдоль дорог по всему городу.

На дорогах Белгорода появились цветники с тюльпанами
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#Артем Черненко#Весна#Цветы#Тюльпаны#Клумбы#Парк#Общество#Эксклюзив#Белгород#Фото
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