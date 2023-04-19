Цветёт и пахнет: в центре Белгорода распустились тюльпаны

Заработали и некоторые фонтаны, а набережную Везёлки украсили декоративными цветочными шарами. Отметим, что несмотря на множественную критику, тюльпаны белгородцам нравятся: они активно их фотографируют, а также делают портреты на их фоне. А некоторым цветы так полюбились, что дошло до воровства: на днях полиция оштрафовала сорвавшую тюльпаны с городской клумбы белгородку.