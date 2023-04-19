Телефонный террорист «заминировал» соцобъекты в Белгороде и Курске

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Белгородской области сотрудники УФСБ задержали телефонного террориста, сообщавшего ложные данные о минировании социальных объектов. Занимался противоправной деятельностью житель Корочанского района.
В частности, мужчина позвонил и рассказал о «минировании» кислородной станции горбольницы №2 Белгорода. Аналогичные звонки от него были и в УФСБ по Курской области. На вызовы отправляли средства специальных и аварийных служб. Впоследствии взрывные устройства не находили.
Позже белгородца задержали и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вину фигуранта доказали полностью. Мужчина также признал себя виновным.
Приговор вступил в законную силу. О наказании, которое назначили белгородцу, не сообщается.