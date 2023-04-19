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Телефонный террорист «заминировал» соцобъекты в Белгороде и Курске

19 апреля 2023, 14:06
Фото: 1MI
Мужчина из Корочанского района звонил в УФСБ и сообщал ложные данные о минировании социальных объектов. Белгородца уже осудили, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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Суд

В Белгородской области сотрудники УФСБ задержали телефонного террориста, сообщавшего ложные данные о минировании социальных объектов. Занимался противоправной деятельностью житель Корочанского района.

В частности, мужчина позвонил и рассказал о «минировании» кислородной станции горбольницы №2 Белгорода. Аналогичные звонки от него были и в УФСБ по Курской области. На вызовы отправляли средства специальных и аварийных служб. Впоследствии взрывные устройства не находили.

Позже белгородца задержали и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вину фигуранта доказали полностью. Мужчина также признал себя виновным.

Приговор вступил в законную силу. О наказании, которое назначили белгородцу, не сообщается. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Суд#Происшествия#Уфсб#Терроризм#Телефонный терроризм#Ложное сообщение#Ложное минирование#Горбольница №2#Курская область
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