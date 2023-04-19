Телефонный террорист «заминировал» соцобъекты в Белгороде и Курске

В частности, мужчина позвонил и рассказал о «минировании» кислородной станции горбольницы №2 Белгорода. Аналогичные звонки от него были и в УФСБ по Курской области. На вызовы отправляли средства специальных и аварийных служб. Впоследствии взрывные устройства не находили.