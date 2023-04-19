Стойленцы провели первый субботник сезона в микрорайоне Парковый Старого Оскола

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В юго-западной части города, где расположен парк, проживает много работников Стойленского ГОКа и, конечно, людям приятно, когда вокруг чисто и красиво. Поэтому мы постарались сделать все, что в наших силах, чтобы навести здесь порядок. Это очень здорово, что столько людей пришло, что наши сотрудники приходят семьями, привлекают детей. Отличная погода, хорошая компания, а главное, мы все вместе сделали полезное и нужное дело.
Илья Коноваленко, администратор волонтерского движения СГОКа.
Стойленский ГОК обеспечил участников акции перчатками, садовыми инструментами и мешками для сбора мусора. Участники субботника разделились на группы и за несколько часов собрали около 100 килограмм бытового мусора.