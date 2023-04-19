Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

Стойленцы провели первый субботник сезона в микрорайоне Парковый Старого Оскола

19 апреля 2023, 11:37
Фото: Илья Коноваленко
Волонтеры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) провели первый в этом году субботник. Стойленцы вместе с жителями микрорайона Парковый Старого Оскола убрали парк Казацкий лог, который находится за Дворцом культуры «Комсомолец».
В юго-западной части города, где расположен парк, проживает много работников Стойленского ГОКа и, конечно, людям приятно, когда вокруг чисто и красиво. Поэтому мы постарались сделать все, что в наших силах, чтобы навести здесь порядок. Это очень здорово, что столько людей пришло, что наши сотрудники приходят семьями, привлекают детей. Отличная погода, хорошая компания, а главное, мы все вместе сделали полезное и нужное дело.
Илья Коноваленко, администратор волонтерского движения СГОКа.

Стойленский ГОК обеспечил участников акции перчатками, садовыми инструментами и мешками для сбора мусора. Участники субботника разделились на группы и за несколько часов собрали около 100 килограмм бытового мусора.

Читайте также:
На СГОКе выбрали лучшего машиниста кранаВ карьере СГОКа обустроили новую базу для ремонтников и водителей автосамосваловНа СГОКе наградили лидеров конкурса по охране труда и промышленной безопасности
#Белгородская область#Общество#Сгок#Артем Черненко
Подпишитесь
Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Сегодня, 12:43
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств
Сегодня, 13:19
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
Сегодня, 09:37