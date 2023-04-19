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Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам

19 апреля 2023, 12:43
Фото: 1MI

В Белгородской области учащиеся 284 школ сдадут ГИА по особым правилам

Минпросвещения утвердило перечень образовательных организаций, где будет действовать особый порядок сдачи государственной итоговой аттестации. Всего в списке оказались 413 школ из приграничных регионов, 284 из них — из Белгородской области.
Сюжет
Школы

В 284 школах Белгородской области будет действовать особый порядок государственной аттестации. Минпросвещения уже утвердило соответствующий перечень для приграничных регионов. Документ распространяется ещё на курские и брянские общеобразовательные организации.

Учащиеся школ из списка смогут сами выбрать, в какой форме пройти государственную итоговую аттестацию — в виде ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации. Уточняется, что речь идёт именно о выпускниках 9-х и 11-х классов.

Особый порядок аттестации для приграничных регионов в начале апреля утвердил президент Владимир Путин. Отметим, что всего в список пошли 413 учреждений. Из них 284 в Белгородской области, 16 — в Брянской, 113 — в Курской.

Подробнее ознакомиться со списком можно в документе ниже.

Перечень школ
Особый порядок аттестации для школьников в приграничье утвердил Владимир Путин
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#Белгородская область#Курская область#Брянская область#Школы#Образование#Перечень#Государственная итоговая атестация#Владимир Путин#Госдума#Наталья Корявых
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