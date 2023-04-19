Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам

Учащиеся школ из списка смогут сами выбрать, в какой форме пройти государственную итоговую аттестацию — в виде ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации. Уточняется, что речь идёт именно о выпускниках 9-х и 11-х классов.