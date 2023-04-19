Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В 284 школах Белгородской области будет действовать особый порядок государственной аттестации. Минпросвещения уже утвердило соответствующий перечень для приграничных регионов. Документ распространяется ещё на курские и брянские общеобразовательные организации.
Учащиеся школ из списка смогут сами выбрать, в какой форме пройти государственную итоговую аттестацию — в виде ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации. Уточняется, что речь идёт именно о выпускниках 9-х и 11-х классов.
Особый порядок аттестации для приграничных регионов в начале апреля утвердил президент Владимир Путин. Отметим, что всего в список пошли 413 учреждений. Из них 284 в Белгородской области, 16 — в Брянской, 113 — в Курской.
Подробнее ознакомиться со списком можно в документе ниже.