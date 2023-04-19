Сильный ветер и дожди надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
20 апреля в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ожидается дождь.
Ветер с востока ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём — 7-12 м/с. Возможны порывы до 16 м/с.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от +4 ˚С до +9 ˚С. Днём может потеплеть до +17 ˚С.
В Белгороде четверг тоже выдастся дождливым. Умеренные осадки будут идти ночью при +7 ˚С, а днём — при +15 ˚С.
Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, дождливая погода в Белгороде задержится до конца недели. Температура днём будет колебаться от +9 ˚С до +16 ˚С.