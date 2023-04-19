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Сильный ветер и дожди надвигаются на Белгородскую область

19 апреля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Умеренные осадки ожидаются в течение всего дня. Порывы ветра составят до 16 м/с. О непогоде предупредили в региональном управлении МЧС.
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Погода

20 апреля в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ожидается дождь.

Ветер с востока ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём — 7-12 м/с. Возможны порывы до 16 м/с.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от +4 ˚С до +9 ˚С. Днём может потеплеть до +17 ˚С.

В Белгороде четверг тоже выдастся дождливым. Умеренные осадки будут идти ночью при +7 ˚С, а днём — при +15 ˚С.

Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, дождливая погода в Белгороде задержится до конца недели. Температура днём будет колебаться от +9 ˚С до +16 ˚С.

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#Анастасия Афанасенко#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Сильный ветер#Гидрометцентр#Общество#Белгородская область#Белгород
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