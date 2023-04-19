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Сезон открыт: полиция оштрафовала сорвавшую тюльпаны в центре Белгорода женщину

19 апреля 2023, 08:24
Фото: 1MI

Полиция поймала сорвавшую тюльпаны с городской клумбы белгородку

Женщина набрала букет цветов с городской клумбы и получила штраф, сообщили в региональном УМВД.

На днях белгородка сорвала тюльпаны с городской клумбы на Народном бульваре. На замечания очевидцев женщина не реагировала. Вскоре её личность установила полиция.

50-летнюю горожанку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Она отделалась штрафом в размере 500 рублей.

Подобные случаи в областном центре происходили неоднократно. В мае прошлого года двое взрослых мужчин на видео падали в клумбы с тюльпанами. Белгородцы жаловались на их поведение губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона тогда заявил, что с возмущением людей согласен.

Белгородцы ради забавы прыгали в тюльпаны и снимали себя на видео
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