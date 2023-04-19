Сезон открыт: полиция оштрафовала сорвавшую тюльпаны в центре Белгорода женщину

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На днях белгородка сорвала тюльпаны с городской клумбы на Народном бульваре. На замечания очевидцев женщина не реагировала. Вскоре её личность установила полиция.
50-летнюю горожанку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Она отделалась штрафом в размере 500 рублей.
Подобные случаи в областном центре происходили неоднократно. В мае прошлого года двое взрослых мужчин на видео падали в клумбы с тюльпанами. Белгородцы жаловались на их поведение губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона тогда заявил, что с возмущением людей согласен.