Сезон открыт: полиция оштрафовала сорвавшую тюльпаны в центре Белгорода женщину

Подобные случаи в областном центре происходили неоднократно. В мае прошлого года двое взрослых мужчин на видео падали в клумбы с тюльпанами. Белгородцы жаловались на их поведение губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона тогда заявил, что с возмущением людей согласен.