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«Сделайте нормальные!» Мэр Белгорода Демидов раскритиковал презентации подчинённых

19 апреля 2023, 11:32
Фото: Bel.ru
Белгородцы уже давно привыкли к еженедельным разносам чиновников от Гладкова. Похоже, скоро в Белгороде появится новая рубрика — разносы от Валентина Демидова. Дебютировал городской начальник с критикой презентаций своих подчинённых.

Сегодня утром мэр Валентин Демидов провёл публичное оперативное совещание со своими заместителями. Обсуждали пляжи, коммунальщиков и ремонт дорог. Но представленные подчинёнными презентации главе администрации не понравились.

Доклад очень громоздкий. Много информации. Она, понятно, интересная, но воспринимать её сложно. Особенно, если мы говорим про прямой эфир и про зрителей, которые нас смотрят. Показать надо все схемы движения, алгоритмы моделирования, как двигаются транспортные потоки. Они достаточно интересные. Это если говорить о капремонте дорог. Сделайте нормальные презентации, информативные. Тяжело воспринимать такой объём информации, люди должны понимать, какие будут изменения.
Валентин Демидов

Мэр поручил заместителям в понятной форме донести до жителей всё то, что презентовал сегодня утром Василий Голиков. Речь идёт о реконструкции и ремонте дорог, например, по улице Губкина или по проспекту Богдана Хмельницкого.

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