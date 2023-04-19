«Сделайте нормальные!» Мэр Белгорода Демидов раскритиковал презентации подчинённых

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Сегодня утром мэр Валентин Демидов провёл публичное оперативное совещание со своими заместителями. Обсуждали пляжи, коммунальщиков и ремонт дорог. Но представленные подчинёнными презентации главе администрации не понравились.
Доклад очень громоздкий. Много информации. Она, понятно, интересная, но воспринимать её сложно. Особенно, если мы говорим про прямой эфир и про зрителей, которые нас смотрят. Показать надо все схемы движения, алгоритмы моделирования, как двигаются транспортные потоки. Они достаточно интересные. Это если говорить о капремонте дорог. Сделайте нормальные презентации, информативные. Тяжело воспринимать такой объём информации, люди должны понимать, какие будут изменения.
Валентин Демидов
Мэр поручил заместителям в понятной форме донести до жителей всё то, что презентовал сегодня утром Василий Голиков. Речь идёт о реконструкции и ремонте дорог, например, по улице Губкина или по проспекту Богдана Хмельницкого.