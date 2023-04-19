Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде

Напомним, что название «Калейдоскоп» будет носить также строящийся парк аттракционов в Белгороде. Недавно в новый парк завезли первые карусели. Всего в парке будет располагаться 12 каруселей — для детей, семейного досуга и для любителей экстрима. Территорию разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес».