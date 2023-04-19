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Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде

19 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
Компания ООО «Калейдоскоп вкуса» специализируется на деятельности ресторанов и кафе. Название «Калейдоскоп» будет также носить строящийся парк аттракционов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в Белгороде на улице Харьковской, 8А 14 апреля была зарегистрирована компания ООО «Калейдоскоп вкуса». Основной вид деятельности организации — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Генеральным директором компании является Мария Ходаковская, бенефициаром — Владимир Зотов. Отметим, что Зотову принадлежит 85% доли в уставном капитале организации, ещё 15% принадлежит Дмитрию Макарову. Ранее сообщалось, что Макаров имеет такие же доли в 15% в ресторане «Ривьера» возле аквапарка, а также в МЦ «Ривьера», в ООО «Ривьера» и ООО «Ресторан Ривьера-Сити». Дмитрий Макаров — известный отельер, вёл программу на телеканале «Пятница».

Напомним, что название «Калейдоскоп» будет носить также строящийся парк аттракционов в Белгороде. Недавно в новый парк завезли первые карусели. Всего в парке будет располагаться 12 каруселей — для детей, семейного досуга и для любителей экстрима. Территорию разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес».

Первую очередь строительства парка планируется завершить ко Дню города — 5 августа.

Курирует проект создания нового парка аттракционов компания Зотова («Мастерфест»), а реализацией занимается ещё одна фирма бизнесмена — «Парк аттракционов и развлечений».

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#Алина Харина#Ресторан#Парк аттракционов#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
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