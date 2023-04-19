Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в Белгороде на улице Харьковской, 8А 14 апреля была зарегистрирована компания ООО «Калейдоскоп вкуса». Основной вид деятельности организации — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.
Генеральным директором компании является Мария Ходаковская, бенефициаром — Владимир Зотов. Отметим, что Зотову принадлежит 85% доли в уставном капитале организации, ещё 15% принадлежит Дмитрию Макарову. Ранее сообщалось, что Макаров имеет такие же доли в 15% в ресторане «Ривьера» возле аквапарка, а также в МЦ «Ривьера», в ООО «Ривьера» и ООО «Ресторан Ривьера-Сити». Дмитрий Макаров — известный отельер, вёл программу на телеканале «Пятница».
Напомним, что название «Калейдоскоп» будет носить также строящийся парк аттракционов в Белгороде. Недавно в новый парк завезли первые карусели. Всего в парке будет располагаться 12 каруселей — для детей, семейного досуга и для любителей экстрима. Территорию разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес».
Первую очередь строительства парка планируется завершить ко Дню города — 5 августа.
Курирует проект создания нового парка аттракционов компания Зотова («Мастерфест»), а реализацией занимается ещё одна фирма бизнесмена — «Парк аттракционов и развлечений».