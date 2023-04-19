РЭО назвал лидеров среди федеральных округов по утилизации

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Так, среди российских регионов лидерство по объему мощностей утилизации полимеров, стекла, бумаги и резины принадлежит Центральному федеральному округу. На сегодняшний день переработкой здесь занимаются 192 предприятия, при этом общая мощность объектов составляет 3,15 млн тонн. Об этом пишет gorod55.ru.
Российским экологическим оператором проведена масштабная работа по сбору сведений о количестве и мощностях объектов утилизации ряда основных фракций — полимеров, стекла, макулатуры и резины. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
«Всего в России функционирует 662 объекта утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) общей мощностью 8,1 млн тонн. Данные представлены в РЭО организациями-утилизаторами на добровольной основе Эти данные будут использованы при формировании реестра утилизаторов», — отметил Буцаев.
На второй позиции рейтинга разместился Приволжский федеральный округ со 124 объектами утилизации. А третью позицию занял Северо-Западный округ, где построено 113 объектов. В Сибирском федеральном округе действует 81 объект утилизации, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, в Северо-Кавказском — 6.