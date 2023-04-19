РЭО назвал лидеров среди федеральных округов по утилизации

Так, среди российских регионов лидерство по объему мощностей утилизации полимеров, стекла, бумаги и резины принадлежит Центральному федеральному округу. На сегодняшний день переработкой здесь занимаются 192 предприятия, при этом общая мощность объектов составляет 3,15 млн тонн. Об этом пишет gorod55.ru.