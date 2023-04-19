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Пропавшего 18-го апреля белгородца нашли погибшим

19 апреля 2023, 15:26
Фото: Сообщество поискового отряда "ЛизаАлерт"
Виктор Чепиль ушёл из дома 18 апреля. Уже на следующий день поисковому отряду "ЛизаАлерт" стало известно о его гибели.

О пропавшем Викторе Дмитриевиче Чепиле написали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Белгородской области. 74-летний мужчина ушёл 18 апреля из дома в селе Репное и не вернулся.

По данным поискового отряда, белгородец ростом 170 см, худощавого телосложения с короткими седыми волосами. В день пропажи был одет в серую куртку, зелёную кофту, чёрные туфли, серые брюки и шапку.

На следующий день, 19 апреля, стало известно о его смерти. Подробности произошедшего неизвестны.

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#Александра Склярова#Лиза Алерт#Погиб#Происшествия#Белгородская область
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