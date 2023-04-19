Пропавшего 18-го апреля белгородца нашли погибшим

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
О пропавшем Викторе Дмитриевиче Чепиле написали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Белгородской области. 74-летний мужчина ушёл 18 апреля из дома в селе Репное и не вернулся.
По данным поискового отряда, белгородец ростом 170 см, худощавого телосложения с короткими седыми волосами. В день пропажи был одет в серую куртку, зелёную кофту, чёрные туфли, серые брюки и шапку.
На следующий день, 19 апреля, стало известно о его смерти. Подробности произошедшего неизвестны.