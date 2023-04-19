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Проезжая часть на Губкина со стороны Королёва в Белгороде лишится полосы движения

19 апреля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков сообщил, что проезжую часть на Губкина со стороны Королёва сузят. Нужно это для «обеспечения нормативных подходов к пешеходному переходу».
Сюжет
Дороги

Со слов Василия Голикова, проектом по реконструкции дороги по Губкина со стороны улицы Королёва предусматривается сужение проезжей части. Сделать это хотят это для «обеспечения нормативных подходов к пешеходному переходу».

Более того, те две полосы на приём по улице Королёва сегодня являются избыточными, так как входящий поток идёт всего из одной полосы.
Василий Голиков

Также на улице Губкина в промежутке от Ватутина до Костюкова хотят создать островок безопасности. По замыслу проектировщиков, он обеспечит повышение уровня безопасности как для пешеходов, так и для автомобилистов, которым придётся снижать скорость при повороте налево от улицы Королёва.

Возле поликлиники УВД также модернизируют светофор, проложат новую ливнёвку и обновят дорожные знаки. 

Отметим, что ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реставрируемого дорожного полотна — 3,22 км. Стоимость — 201 млн рублей из областного бюджета.

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#Артем Черненко#Дороги#Пешеходный переход#Проезжая часть#Ремонт#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Василий Голиков
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