Проезжая часть на Губкина со стороны Королёва в Белгороде лишится полосы движения

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Со слов Василия Голикова, проектом по реконструкции дороги по Губкина со стороны улицы Королёва предусматривается сужение проезжей части. Сделать это хотят это для «обеспечения нормативных подходов к пешеходному переходу».
Более того, те две полосы на приём по улице Королёва сегодня являются избыточными, так как входящий поток идёт всего из одной полосы.
Василий Голиков
Также на улице Губкина в промежутке от Ватутина до Костюкова хотят создать островок безопасности. По замыслу проектировщиков, он обеспечит повышение уровня безопасности как для пешеходов, так и для автомобилистов, которым придётся снижать скорость при повороте налево от улицы Королёва.
Возле поликлиники УВД также модернизируют светофор, проложат новую ливнёвку и обновят дорожные знаки.
Отметим, что ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реставрируемого дорожного полотна — 3,22 км. Стоимость — 201 млн рублей из областного бюджета.