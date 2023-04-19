Проезжая часть на Губкина со стороны Королёва в Белгороде лишится полосы движения

Также на улице Губкина в промежутке от Ватутина до Костюкова хотят создать островок безопасности. По замыслу проектировщиков, он обеспечит повышение уровня безопасности как для пешеходов, так и для автомобилистов, которым придётся снижать скорость при повороте налево от улицы Королёва.