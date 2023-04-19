Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Изображение материала

Проект пляжа на ул. Везельская в Белгороде подготовят вместе с горожанами

19 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Речь идёт о соучаствующем проектировании. Подробнее рассказал генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов.

По его данным, проектирование комплексного благоустройства пляжа на ул. Везельская в Белгороде планируют выполнить в текущем году при участии горожан. Речь идёт о соучаствующем проектировании.

Это процесс проектирования с участием всех заинтересованных сторон для выявления истинной проблемы, потребностей людей, для совместного принятия решений.  Цель – создать место, которое люди будут действительно любить.
Евгений Жигалов
Фото: Из трансляции мэрии Белгорода

Реализовать проект планируют в два этапа. Завершить - до 2026 года. К купальному сезону в 2023 году на пляж завезут песок, заменят шезлонги, теневые навесы, установят туалет и отремонтируют существующие подходы к пляжному пространству.

В Белгороде проведут реконструкцию пляжа вместе со строительством парка аттракционов
Узнать подробнее
Читайте также:
Один пляж в Белгороде исключили из дорожной карты из-за плохих проб водыПобегали по пляжу и разошлись: чем Гладкову не понравился конкурс детских инициативФонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августу
#Кристина Семенчук#Проект#Пляж#Горожане#Благоуйстройство#Город#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Жигалов
Подпишитесь
Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Сегодня, 12:43
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств
Сегодня, 13:19
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
Сегодня, 09:37