Проект пляжа на ул. Везельская в Белгороде подготовят вместе с горожанами

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По его данным, проектирование комплексного благоустройства пляжа на ул. Везельская в Белгороде планируют выполнить в текущем году при участии горожан. Речь идёт о соучаствующем проектировании.
Это процесс проектирования с участием всех заинтересованных сторон для выявления истинной проблемы, потребностей людей, для совместного принятия решений. Цель – создать место, которое люди будут действительно любить.
Евгений Жигалов
Реализовать проект планируют в два этапа. Завершить - до 2026 года. К купальному сезону в 2023 году на пляж завезут песок, заменят шезлонги, теневые навесы, установят туалет и отремонтируют существующие подходы к пляжному пространству.