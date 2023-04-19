При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе создан Центр современного искусства

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова, директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.
«Новое пространство сочетает память поколений, историю города и современность. Центр современного искусства — сложный объект и может восприниматься неоднозначно. Но молодежь всегда хочет чего-то нового и современного, — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Я благодарен Металлоинвесту, Благотворительному фонду „Искусство, наука и спорт“ за поддержку проектов в регионе. Мы делаем одно общее дело для людей, территории, поэтому должны работать единой командой».
«Быль» — знаковое место для Старого Оскола, с которым связаны воспоминания нескольких поколений горожан. Ни у кого нет сомнений в том, что пришло время наполнить «Быль» новой жизнью, возродить это пространство как место вдохновения для новых творческих замыслов горожан, — отметила Юлия Мазанова. — Мы уверены, что «Быль» и прилегающая к нему площадь Победы после завершения реконструкции станут любимым местом досуга и отдыха всех поколений жителей и гостей города».
На реконструкцию культурного объекта в рамках программы социально-экономического партнерства Металлоинвеста с правительством Белгородской области с 2021 по 2023 год было направлено 94 млн рублей, в том числе 44 млн рублей составил вклад Компании.
На выделенные средства выполнена внутренняя отделка холлов первого и второго этажей, заменены инженерные сети электроснабжения, отопления и вентиляции. Проведена облицовка здания природным камнем, установлена архитектурная подсветка. На историческое место на фасаде возвращены объемные буквы с названием «Быль».
Деятельность Центра современного искусства будет направлена на формирование современного профессионального творческого сообщества, организацию выставок с участием приглашенных и местных художников, проведение исследований в сфере искусства, сохранение и распространение материалов о культурных процессах в регионе, а также запуск просветительских проектов по взаимодействию с городом, разработку детских и молодежных программ.
«Очень уместно сейчас вспомнить фразу „Мы рождены, чтоб сказку сделать Былью“, потому что год назад, когда обсуждалась инициатива возрождения „Были“ и создания здесь Центра современного искусства, это действительно казалось сказкой и фантастикой. Год прошел, и мы с вами находимся в совершенно великолепном пространстве, которое по своему уровню дизайна, оснащения и контента совершенно не уступает столичным площадкам, — сказала директор Благотворительного фонда „Искусство, наука и спорт“ Фатима Мухомеджан. — На протяжении многих лет Фонд „Искусство, наука и спорт“ поддерживает культурные инициативы жителей Белгородской области. Мы видим их профессиональный и творческий рост. И, конечно, таким креативным людям необходима площадка для реализации идей. Теперь в Старом Осколе есть такой центр и здесь будет формироваться профессиональное сообщество современного искусства».
Первым проектом Центра станет выставка «Не доверяйте тишине, она обманчива», которая пройдёт с 20 апреля по 19 июля. Экспозиция включит в себя проекты 15 художников из Старого Оскола, Белгорода, Екатеринбурга, Владивостока, Королёва и Москвы. В своих работах авторы осмысливают историю города и этого знакового места, его культурные инициативы и артефакты, обнаруженные в результате архивного и полевого исследований. Гости также смогут принять участие в специальной семейной программе мастер-классов.
«Центр современного искусства для любого города — это не просто выставочное пространство, но в первую очередь место притяжения, где посетители всех возрастов могут открыть для себя новые возможности восприятия искусства, — прокомментировала директор ЦСИ „Быль“ Светлана Богдановская. — Центр должен стать именно таким пространством, открытым для диалога с городом и горожанами».
Помощь в открытии Центра и организации выставки оказала команда Музея современного искусства «Гараж».