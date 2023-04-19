При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе создан Центр современного искусства

«Очень уместно сейчас вспомнить фразу „Мы рождены, чтоб сказку сделать Былью“, потому что год назад, когда обсуждалась инициатива возрождения „Были“ и создания здесь Центра современного искусства, это действительно казалось сказкой и фантастикой. Год прошел, и мы с вами находимся в совершенно великолепном пространстве, которое по своему уровню дизайна, оснащения и контента совершенно не уступает столичным площадкам, — сказала директор Благотворительного фонда „Искусство, наука и спорт“ Фатима Мухомеджан. — На протяжении многих лет Фонд „Искусство, наука и спорт“ поддерживает культурные инициативы жителей Белгородской области. Мы видим их профессиональный и творческий рост. И, конечно, таким креативным людям необходима площадка для реализации идей. Теперь в Старом Осколе есть такой центр и здесь будет формироваться профессиональное сообщество современного искусства».