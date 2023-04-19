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Погибшего в СВО белгородского шахтёра наградили орденом Мужества посмертно

19 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI

Белгородский шахтёр Яковлевского ГОКа погиб в ходе СВО

Почётную награду вручили семье военнослужащего. В зону спецоперации мужчина отправился в сентябре прошлого года, рассказал глава Ивнянского района Игорь Щепин.
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СВО

Белгородца, погибшего в спецоперации, наградили орденом Мужества посмертно. Почётную награду передали его семье.

Родственники рядового Сергея Никитина собрались в селе Покровка, чтобы принять орден. Вырос белгородец в этом селе. В 2004 году окончил школу, а в 2007 отправился служить в ряды ВС РФ.

После возвращения мужчина работал в разных уголках России сварщиком, бурильщиком скважин. Однако спустя время он решил приехать в Белгородскую область и устроился работать в Яковлевский ГОК.

24 сентября 2022 года Никитин отправился в зону СВО.

Указ о награждении 34-летнего рядового подписал президент Владимир Путин. Орден белгородец получил за «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ивнянский район#Игорь Щепин#СВО#Спецоперация#Орден мужества#Военнослужащий#Награда#Яковлевский ГОК#Шахтёр
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