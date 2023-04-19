Погибшего в СВО белгородского шахтёра наградили орденом Мужества посмертно

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Белгородца, погибшего в спецоперации, наградили орденом Мужества посмертно. Почётную награду передали его семье.
Родственники рядового Сергея Никитина собрались в селе Покровка, чтобы принять орден. Вырос белгородец в этом селе. В 2004 году окончил школу, а в 2007 отправился служить в ряды ВС РФ.
После возвращения мужчина работал в разных уголках России сварщиком, бурильщиком скважин. Однако спустя время он решил приехать в Белгородскую область и устроился работать в Яковлевский ГОК.
24 сентября 2022 года Никитин отправился в зону СВО.
Указ о награждении 34-летнего рядового подписал президент Владимир Путин. Орден белгородец получил за «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга».