Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Изображение материала

Подлодка «Старый Оскол» провела электронные пуски ракет в Чёрном море

19 апреля 2023, 11:00
Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по надводным кораблям противника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Подводная лодка «Старый Оскол» провела электронные пуски ракет. Экипаж дизель-электрической подлодки отработал нанесение ракетных ударов.

«Подводники отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по надводным кораблям противника во взаимодействии с наземными средствами освещения надводной обстановки», — цитирует издание представителей флота.

Стрельба выполнялась условно — электронным пуском. Далее планируется отработать действия по уклонению от противолодочной авиации и надводных кораблей противника.

Подлодка «Старый Оскол» стала третьей субмариной проекта 636.3, построенной для Черноморского флота. Летом 2016 года подлодку перегнали из Мурманска в Севастополь.

Первый комплект ядерных суперторпед «Посейдон» передадут атомной подлодке «Белгород»
Узнать подробнее
Читайте также:
Атомная подлодка «Белгород» завершила бросковые испытания макета торпеды «Посейдон»В День города в Белгород приехали члены экипажа одноимённой атомной подлодкиМэрия Белгорода будет сотрудничать с экипажем одноимённой атомной подлодки
#Наталья Корявых#Севастополь#Мурманск#Черноморский флот#Подлодка#Субмарина#Старый Оскол#Подводная лодка "Старый Оскол"#Подводная лодка#Общество
Подпишитесь
Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Сегодня, 12:43
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств
Сегодня, 13:19
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
Сегодня, 09:37