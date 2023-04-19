Подлодка «Старый Оскол» провела электронные пуски ракет в Чёрном море

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Подводная лодка «Старый Оскол» провела электронные пуски ракет. Экипаж дизель-электрической подлодки отработал нанесение ракетных ударов.
«Подводники отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по надводным кораблям противника во взаимодействии с наземными средствами освещения надводной обстановки», — цитирует издание представителей флота.
Стрельба выполнялась условно — электронным пуском. Далее планируется отработать действия по уклонению от противолодочной авиации и надводных кораблей противника.
Подлодка «Старый Оскол» стала третьей субмариной проекта 636.3, построенной для Черноморского флота. Летом 2016 года подлодку перегнали из Мурманска в Севастополь.