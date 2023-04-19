Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Неподалёку от Белгорода сбили беспилотник ВСУ. Объект уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.
Ранее другой БПЛА атаковал белгородский аэропорт. В СМИ сообщали, что дрон врезался в ограждение и взорвался. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.
До этого беспилотник сбросил два взрывных устройства в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Снаряды упали в огороды, никто из местных жителей не пострадал.