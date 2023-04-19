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Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ

19 апреля 2023, 06:25
Фото: 1MI
Летательный аппарат уничтожили сразу после обнаружения. Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
СВО

Неподалёку от Белгорода сбили беспилотник ВСУ. Объект уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.

Ранее другой БПЛА атаковал белгородский аэропорт. В СМИ сообщали, что дрон врезался в ограждение и взорвался. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.

До этого беспилотник сбросил два взрывных устройства в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Снаряды упали в огороды, никто из местных жителей не пострадал.

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#Белгородская область#Белгородский район#Происшествия#Беспилотник#БПЛА#Взрывное устройство#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Белгород
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