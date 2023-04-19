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Почти 500 брошенных домов нашли в 2022 году в Белгородской области

19 апреля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Больше всего «брошенок» обнаружили в Валуйском и Шебекинском горокругах, Красненском районе. Статистику предоставил «Открытый Белгород» со ссылкой на региональное министерство имущественных и земельных отношений.

В Белгородской области в прошлом году выявили 468 брошенных домовладений. Большинство из них находится в Валуйском и Шебекинском городских округах, в Красненском районе. 

По состоянию на начало апреля в Белгородском районе выявили 317 бесхозяйных домов. По 273 уже выполнили необходимые работы — речь идёт либо о сносе, либо о приведении в порядок.

В отношении бесхозяйственных домовладений в Белгородском районе составили 45 исковых заявлений в суд. Из них пять завершились соглашениями, а по 24 вынесены решения о прекращении права собственности и продаже объектов на публичных торгах.

Тем временем количество брошенных домов из-за тревожной обстановки в области растёт.

Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов
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#Анастасия Афанасенко#Брошенные дома#Общество#Белгородская область
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