Почти 500 брошенных домов нашли в 2022 году в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В Белгородской области в прошлом году выявили 468 брошенных домовладений. Большинство из них находится в Валуйском и Шебекинском городских округах, в Красненском районе.
По состоянию на начало апреля в Белгородском районе выявили 317 бесхозяйных домов. По 273 уже выполнили необходимые работы — речь идёт либо о сносе, либо о приведении в порядок.
В отношении бесхозяйственных домовладений в Белгородском районе составили 45 исковых заявлений в суд. Из них пять завершились соглашениями, а по 24 вынесены решения о прекращении права собственности и продаже объектов на публичных торгах.
Тем временем количество брошенных домов из-за тревожной обстановки в области растёт.