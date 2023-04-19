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Почему инфляция в Белгородской области снизилась вдвое? Отвечает Центробанк

19 апреля 2023, 15:06

В Белгородской области в марте годовая инфляция снизилась до 5,32%

Уровень годовой инфляции в регионе снизился до 5,32% после 12,7% в феврале 2023 года. Такая разница объясняется тем, что перестали учитывать прошлогодний мартовский всплеск цен на ряд товаров и услуг. Об этом сообщает Банк России.

В Белгородской области в марте годовая инфляция снизилась до 5,32% после 12,7% в феврале. Это обусловлено тем, что больше не учитывается прошлогодний мартовский всплеск цен на ряд товаров и услуг.

На замедление годового роста цен в регионе повлияли расширение предложения на отдельных товарных рынках, сдержанный потребительский спрос на непродовольственные товары, сокращение издержек производства некоторых видов продовольственных товаров.

В марте 2023 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 6,6%. В целом уровень инфляции в продовольственном сегменте составил 6,17%. Уровень в категории непродовольственных товаров составил 3,23%.

В сфере услуг годовой темп прироста цен составил 8,11%. Сильнее всего подорожали услуги ЖКХ и пассажирский транспорт — 11,51 и 8,86% соответственно.

Инфляция в конце 2022 года в Белгородской области снизилась до 12,8%
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Инфляция#Экономика#Цб#Центробанк#Банк россии#Цены#Продукты#Непродовольственные товары#Услуги
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