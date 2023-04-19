Почему инфляция в Белгородской области снизилась вдвое? Отвечает Центробанк

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Белгородской области в марте годовая инфляция снизилась до 5,32% после 12,7% в феврале. Это обусловлено тем, что больше не учитывается прошлогодний мартовский всплеск цен на ряд товаров и услуг.
На замедление годового роста цен в регионе повлияли расширение предложения на отдельных товарных рынках, сдержанный потребительский спрос на непродовольственные товары, сокращение издержек производства некоторых видов продовольственных товаров.
В марте 2023 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 6,6%. В целом уровень инфляции в продовольственном сегменте составил 6,17%. Уровень в категории непродовольственных товаров составил 3,23%.
В сфере услуг годовой темп прироста цен составил 8,11%. Сильнее всего подорожали услуги ЖКХ и пассажирский транспорт — 11,51 и 8,86% соответственно.