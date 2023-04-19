Почему инфляция в Белгородской области снизилась вдвое? Отвечает Центробанк

В Белгородской области в марте годовая инфляция снизилась до 5,32%

Уровень годовой инфляции в регионе снизился до 5,32% после 12,7% в феврале 2023 года. Такая разница объясняется тем, что перестали учитывать прошлогодний мартовский всплеск цен на ряд товаров и услуг. Об этом сообщает Банк России.