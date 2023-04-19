Пешеходные переходы вместо «народных троп» появятся на малой Богданке в Белгороде

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Девять дополнительных пешеходных переходов оборудуют на месте «народных троп» по малому проезду на Богдана Хмельницкого — от Белгородского проспекта до улицы Гагарина.
Дополнительные пешеходные связи и «народные тропы», где неорганизованно пешеходы переходили малую Богданку, сейчас будут оборудованы новыми пешеходными переходами.
Василий Голиков
По словам заммэра, это позволит обеспечить безопасность пересечения проезжей части и повысит комфорт и безопасность пешеходов. Кроме того, переходы сделают приподнятыми, а перед ними обеспечат физический контроль скоростного режима — до 30 км/ч.
Приведут в соответствие с нормативами и парковки: увеличат число мест для инвалидов, обустроят повышающие комфорт и безопасность подходы из тротуарной плитки.
Также появится новый светофор на нерегулируемом перекрёстке малая Богданка — Гагарина. А вот светофор на Мичурина модернизируют. Со стороны той же улицы произойдёт «уширение» проезжей части — это повысит пропускную способность.
Последний раз малую Богданку ремонтировали в 2015 году. Протяжённость объекта — 1,65 км. Общая площадь ремонтируемой сети — 13,5 тыс. кв. метров.
Ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реставрируемого дорожного полотна — 3,22 км. Стоимость — 201 млн рублей из областного бюджета. Кроме малой Богданки отремонтируют и улицу Губкина.