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Пешеходные переходы вместо «народных троп» появятся на малой Богданке в Белгороде

19 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
О ремонте малой Богданки рассказал заммэра по строительству Василий Голиков. По словам чиновника, на участке дороги от от Белгородского проспекта до улицы Гагарина оборудуют новые пешеходные переходы.

Девять дополнительных пешеходных переходов оборудуют на месте «народных троп» по малому проезду на Богдана Хмельницкого — от Белгородского проспекта до улицы Гагарина.

Дополнительные пешеходные связи и «народные тропы», где неорганизованно пешеходы переходили малую Богданку, сейчас будут оборудованы новыми пешеходными переходами.
Василий Голиков

По словам заммэра, это позволит обеспечить безопасность пересечения проезжей части и повысит комфорт и безопасность пешеходов. Кроме того, переходы сделают приподнятыми, а перед ними обеспечат физический контроль скоростного режима — до 30 км/ч.

Приведут в соответствие с нормативами и парковки: увеличат число мест для инвалидов, обустроят повышающие комфорт и безопасность подходы из тротуарной плитки.

Также появится новый светофор на нерегулируемом перекрёстке малая Богданка — Гагарина. А вот светофор на Мичурина модернизируют. Со стороны той же улицы произойдёт «уширение» проезжей части — это повысит пропускную способность.

Последний раз малую Богданку ремонтировали в 2015 году. Протяжённость объекта — 1,65 км. Общая площадь ремонтируемой сети — 13,5 тыс. кв. метров.

Ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реставрируемого дорожного полотна — 3,22 км. Стоимость — 201 млн рублей из областного бюджета. Кроме малой Богданки отремонтируют и улицу Губкина.

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