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Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Организаторы продлят прием заявок участников фестиваля «Серебряный Меркурий»

19 апреля 2023, 19:27
Жюри фестиваля «Серебряный Меркурий» вручит награды лучшим специалистам и авторам самых перспективных проектов в сфере рекламы и маркетинга. Мероприятие станет одним из ключевых отраслевых событий этого года.

Желающие принять участие в «Серебряном Меркурии» получили на подготовку своих проектов дополнительное время. Организаторы фестиваля заявили, что digital-специалисты и агентства маркетинга, которые хотят продемонстрировать свои кейсы, могут подавать заявки до 28 апреля.

Перед специалистами, которые примут участие в фестивале, откроется спектр уникальных возможностей. Они смогут представить широкой аудитории собственные креативные и инновационные проекты — и не только получить высокие оценки экспертов отрасли рекламы и маркетинга, но и стать призерами. А обменявшись опытом, знаниями и наработками с коллегами, участники фестиваля повысят свою квалификацию, обретут надежных партнеров и расширят клиентскую базу. Об этом информирует gorod55.ru.

Если вы создали перспективный проект и хотите поделиться с миром своими наработками — безотлагательно отправляйте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!

Подробная информация о событии, членах жюри и призовых номинациях 2023 года размещена на портале https://www.silvermercury.ru.

Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера фестиваля.

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