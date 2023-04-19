Организаторы продлят прием заявок участников фестиваля «Серебряный Меркурий»

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Желающие принять участие в «Серебряном Меркурии» получили на подготовку своих проектов дополнительное время. Организаторы фестиваля заявили, что digital-специалисты и агентства маркетинга, которые хотят продемонстрировать свои кейсы, могут подавать заявки до 28 апреля.
Перед специалистами, которые примут участие в фестивале, откроется спектр уникальных возможностей. Они смогут представить широкой аудитории собственные креативные и инновационные проекты — и не только получить высокие оценки экспертов отрасли рекламы и маркетинга, но и стать призерами. А обменявшись опытом, знаниями и наработками с коллегами, участники фестиваля повысят свою квалификацию, обретут надежных партнеров и расширят клиентскую базу. Об этом информирует gorod55.ru.
Если вы создали перспективный проект и хотите поделиться с миром своими наработками — безотлагательно отправляйте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!
Подробная информация о событии, членах жюри и призовых номинациях 2023 года размещена на портале https://www.silvermercury.ru.
Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера фестиваля.