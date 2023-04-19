Организаторы продлят прием заявок участников фестиваля «Серебряный Меркурий»

Перед специалистами, которые примут участие в фестивале, откроется спектр уникальных возможностей. Они смогут представить широкой аудитории собственные креативные и инновационные проекты — и не только получить высокие оценки экспертов отрасли рекламы и маркетинга, но и стать призерами. А обменявшись опытом, знаниями и наработками с коллегами, участники фестиваля повысят свою квалификацию, обретут надежных партнеров и расширят клиентскую базу. Об этом информирует gorod55.ru.