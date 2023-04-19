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Один пляж в Белгороде исключили из дорожной карты из-за плохих проб воды

19 апреля 2023, 07:54
Фото: 1MI

Не все белгородские пляжи смогут принять горожан в 2023 году

О подготовке пляжей к купальному сезону в 2023 году рассказал генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов. Всего в областном центре семь мест отдыха. Один исключили из дорожной карты из-за плохих проб воды.

По данным Жигалова, в Белгороде имеется семь пляжей. Они находятся на ул. Северо-Донецкая, Корочанская, Песчаная, Везельская, Перевальная, Речная и Донецкая. В настоящее время утверждены дорожные карты по шести объектам. По итогам исследования проб воды один участок по ул. Перевальная был исключён из списка.

Общая площадь территорий городских пляжей составляет 108 406 м², протяжённость береговой линии — 1403 м.

Для подготовки пляжей к купальному сезону проводится комплекс мероприятий. Первоочередные — заключение контрактов на оказание услуг по лабораторным исследованиям на пляжах воды, поверхностного водоёма, почвы, питьевых фонтанов до начала сезона и в период. Цель исследований — определение наличия в воде патогенной микрофлоры, такой как кишечная палочка, дизентерия, холера, для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.
Евгений Жигалов

Жигалов добавил, что первые пробы проводятся с 10 по 13 мая, затем - два раза в месяц в период сезона.

Также в настоящее время заключены контракты на оказание услуг по обработке пляжных зон от клещей, комаров и мышевидных грызунов. Первые обработки территорий пройдут в 10 по 20 мая. В период купального сезона — по предписанию регионального управления Роспотребнадзора.

Фонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августу
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