Один пляж в Белгороде исключили из дорожной карты из-за плохих проб воды

По данным Жигалова, в Белгороде имеется семь пляжей. Они находятся на ул. Северо-Донецкая, Корочанская, Песчаная, Везельская, Перевальная, Речная и Донецкая. В настоящее время утверждены дорожные карты по шести объектам. По итогам исследования проб воды один участок по ул. Перевальная был исключён из списка.