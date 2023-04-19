Один пляж в Белгороде исключили из дорожной карты из-за плохих проб воды

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
По данным Жигалова, в Белгороде имеется семь пляжей. Они находятся на ул. Северо-Донецкая, Корочанская, Песчаная, Везельская, Перевальная, Речная и Донецкая. В настоящее время утверждены дорожные карты по шести объектам. По итогам исследования проб воды один участок по ул. Перевальная был исключён из списка.
Общая площадь территорий городских пляжей составляет 108 406 м², протяжённость береговой линии — 1403 м.
Для подготовки пляжей к купальному сезону проводится комплекс мероприятий. Первоочередные — заключение контрактов на оказание услуг по лабораторным исследованиям на пляжах воды, поверхностного водоёма, почвы, питьевых фонтанов до начала сезона и в период. Цель исследований — определение наличия в воде патогенной микрофлоры, такой как кишечная палочка, дизентерия, холера, для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.
Евгений Жигалов
Жигалов добавил, что первые пробы проводятся с 10 по 13 мая, затем - два раза в месяц в период сезона.
Также в настоящее время заключены контракты на оказание услуг по обработке пляжных зон от клещей, комаров и мышевидных грызунов. Первые обработки территорий пройдут в 10 по 20 мая. В период купального сезона — по предписанию регионального управления Роспотребнадзора.