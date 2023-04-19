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Обошлось без разрушений: ВСУ обстреляли село в Белгородской области

19 апреля 2023, 14:49
Фото: Bel.ru
ВСУ ударили по Новой Таволжанке. О прилётах сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.
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Обстрел

По данным чиновника, прилёты были в районе Новой Таволжанки. Информации о пострадавших или погибших нет. Также обошлось без разрушений.

Сегодня вы слышали громкие звуки. Это были прилёты в районе Новой Таволжанки. Также работали наши вооружённые силы. Слава Богу, обошлось сегодня без разрушений. Будем мониторить ситуацию. Прошу всех быть максимум бдительными, и если заметили подозрительные предметы, просьба звонить по телефону 112.
Владимир Жданов

Напомним, ранее в Новой Таволжанке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Это произошло 4 апреля. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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#ВСУ#Обстрел#Глава#Разрушения#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Кристина Семенчук
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