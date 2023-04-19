Обошлось без разрушений: ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По данным чиновника, прилёты были в районе Новой Таволжанки. Информации о пострадавших или погибших нет. Также обошлось без разрушений.
Сегодня вы слышали громкие звуки. Это были прилёты в районе Новой Таволжанки. Также работали наши вооружённые силы. Слава Богу, обошлось сегодня без разрушений. Будем мониторить ситуацию. Прошу всех быть максимум бдительными, и если заметили подозрительные предметы, просьба звонить по телефону 112.
Владимир Жданов
Напомним, ранее в Новой Таволжанке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Это произошло 4 апреля. Обошлось без пострадавших и разрушений.