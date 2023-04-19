Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Согласно законопроекту теперь военкоматы страны должны будут объединить усилия для создания единого реестра военнообязанных. Сбор данных для его формирования будет осуществляться автоматически — из государственного информационного ресурса.
По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, разработка новой учетной системы позволит актуализировать сведения и существенно снизить влияние человеческого фактора при работе сотрудников военкоматов с гражданами.
“Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом”, — уточнил парламентарий.
В свою очередь, глава управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба полковник Андрей Бирюков рассказал, что реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия военкоматов с россиянами, и теперь документы, необходимые для уточнения данных, можно будет направить онлайн, а информация о постановке на учет поступит на портал ”Госуслуги”.
“Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости”, — пояснил он.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что запустить реестр призывников и военнообязанных в полном объеме получится, вероятнее всего, не раньше очередного осеннего призыва.
Несмотря на то, что законопроект о поправках уже подписан, призыв весной этого года проводится по прежней схеме. Это подтвердил и полковник Андрей Бирюков, подчеркнувший, что в нынешнюю призывную кампанию массовой отправки электронных повесток не планируется.
Однако в последующем военнообязанные жители Белгородской области начнут получать повестки не только лично в руки, но и по почте заказным письмом, а также на портале «Госуслуги» — повестка будет считаться врученной со дня ее появления в личном кабинете, а также спустя неделю после размещения в реестре повесток.
По мнению специалиста по разведке Георгия Рипера, рассылка электронных повесток и создание единого реестра военнообязанных — это не подготовка к новой волне частичной или всеобщей мобилизации, как многие опасаются, а лишь совершенствование государственного механизма призыва на срочную или контрактную военную службу.
«Военкоматы смогут набирать людей по нужным ВУС (военно-учетным специальностям) по мере необходимости, например, когда срочно нужны артиллеристы, операторы БЛА и т. д.», — пояснил эксперт.
Авторы законопроекта указали в пояснительной записке к документу, что целью внесения поправок в федеральный закон N 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» является уменьшение числа граждан, которые пытаются избежать исполнения воинской обязанности.
С вступлением же законопроекта в силу неявка в военкомат без уважительных причин либо отказ получать повестку будут считаться уклонением от службы в армии, что неизбежно приведет к ряду ограничений в отношении уклонистов.
Если военнообязанный или призывник из Белгородской области не явится в военкомат по первому требованию в срок, указанный в повестке, он не сможет выехать за пределы страны, совершать регистрационные действия с машиной и управлять ею, пройти регистрацию в качестве ИП или самозанятого, проводить сделки с недвижимостью, а также брать банковские кредиты и микрозаймы.
Кроме того, власти Белгородской области также вправе ввести дополнительные ограничительные меры для гражданина, бегающего от призыва на военную службу. Федеральные и региональные ограничения перестанут действовать сразу, как только призывник обеспечит явку в военкомат.
В рамках поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» челябинские военкоматы теперь будут получать сведения о гражданах из полиции, медучреждений, налоговой службы, судов и следственных органов и иных официальных организаций и ведомств.
В военные комиссариаты Белгородской области будет передаваться персональная информация о призывниках и военнообязанных, в том числе: паспортные данные, адрес, сведения об образовании, месте работы и состоянии здоровья, а также о постановке на воинский учет или снятии с него.