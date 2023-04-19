Если военнообязанный или призывник из Белгородской области не явится в военкомат по первому требованию в срок, указанный в повестке, он не сможет выехать за пределы страны, совершать регистрационные действия с машиной и управлять ею, пройти регистрацию в качестве ИП или самозанятого, проводить сделки с недвижимостью, а также брать банковские кредиты и микрозаймы.