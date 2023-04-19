Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Изображение материала

Новый арт-объект появится в Театральном сквере Белгорода

19 апреля 2023, 10:00
Фото: 1MI
О появлении нового арт-объекта в Театральном сквере Белгорода рассказал заммэра по строительству Василий Голиков. По его словам, там также планируется ремонт тротуара.

Новый арт-объект, напоминающий открытку с прозрачными листами, появится за драмтеатром имени Щепкина — в Театральном сквере.

Фото: мэрия Белгорода

Кроме того, за театром запланирован ремонт тротуара. Приступят к работам после 9 мая. Завершить всё планируют к 1 сентября.

На ремонт потратят порядка 6 млн рублей. Благоустроят «театральный» сквер б в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Отметим, что в сквере предлагали также реконструировать фонтан, заменить старую плитку, а также разделить парк на зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий. При этом обновлённая площадка будет доступна для инвалидов и маломобильных групп. Голосование проходило год назад.

На благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
День Победы мы не должны встречать в ямах: Гладков — о ямочном ремонте дорогНабережная, скверы, парки, дворы: что благоустроят в Белгородской области в этом годуЧебурашка может появиться в сквере возле детской поликлиники в Белгороде
#Касается каждого#Общество#Сквер#Театральный сквер#Арт-объект#Новости Белгорода#Белгород#Василий Голиков#Артем Черненко
Подпишитесь
Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Сегодня, 12:43
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств
Сегодня, 13:19
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
Сегодня, 09:37