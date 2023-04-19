Новый арт-объект появится в Театральном сквере Белгорода

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Новый арт-объект, напоминающий открытку с прозрачными листами, появится за драмтеатром имени Щепкина — в Театральном сквере.
Кроме того, за театром запланирован ремонт тротуара. Приступят к работам после 9 мая. Завершить всё планируют к 1 сентября.
На ремонт потратят порядка 6 млн рублей. Благоустроят «театральный» сквер б в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Отметим, что в сквере предлагали также реконструировать фонтан, заменить старую плитку, а также разделить парк на зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий. При этом обновлённая площадка будет доступна для инвалидов и маломобильных групп. Голосование проходило год назад.