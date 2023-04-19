Новый арт-объект появится в Театральном сквере Белгорода

Отметим, что в сквере предлагали также реконструировать фонтан, заменить старую плитку, а также разделить парк на зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий. При этом обновлённая площадка будет доступна для инвалидов и маломобильных групп. Голосование проходило год назад.