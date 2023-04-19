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«Не уверены, что гараж пострадал»: белгородец недоволен бездействием комиссии

19 апреля 2023, 12:03
Фото: Андрей Малюго ВК

Владелец пострадавшего от обстрела гаража пожаловался на бездействие комиссии

Житель Шебекинского горокруга рассказал, что он не может дождаться комиссии, которая оценит ущерб. Об этом мужчина написал на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Обстрел

Житель Шебекинского горокруга не может дождаться комиссию, которая оценит ущерб гаражу. По словам мужчины, постройка пострадала в результате обстрела. Дело в том, что ему пообещали вызвать независимую комиссию в течение 10 дней, но прошло больше 20.

В комментариях мужчина обратился к главе муниципалитета Владимиру Жданову. Как оказалось, по поводу пострадавшего гаража они уже беседовали. Белгородец уведомил чиновника о том, что ему, судя по всему, насчёт гаража не поверили.

«После нашего последнего общения мне перезвонили и сказали, что не уверены, что гараж пострадал после обстрела, и что, „если я хочу“, они вызовут независимую комиссию», — пишет мужчина.

Жданов ответил, что в ближайшее время с ним свяжется специалист по оценке.

Фото: Андрей Малюго ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Происшествия#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Гараж#Комиссия#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО
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