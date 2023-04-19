«Не уверены, что гараж пострадал»: белгородец недоволен бездействием комиссии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Житель Шебекинского горокруга не может дождаться комиссию, которая оценит ущерб гаражу. По словам мужчины, постройка пострадала в результате обстрела. Дело в том, что ему пообещали вызвать независимую комиссию в течение 10 дней, но прошло больше 20.
В комментариях мужчина обратился к главе муниципалитета Владимиру Жданову. Как оказалось, по поводу пострадавшего гаража они уже беседовали. Белгородец уведомил чиновника о том, что ему, судя по всему, насчёт гаража не поверили.
«После нашего последнего общения мне перезвонили и сказали, что не уверены, что гараж пострадал после обстрела, и что, „если я хочу“, они вызовут независимую комиссию», — пишет мужчина.
Жданов ответил, что в ближайшее время с ним свяжется специалист по оценке.