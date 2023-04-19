На пресс-конференции при подготовке к КИВ-2023 в Минводах огласили деловую программу

Александр Стуглев раскрыл подробности анонсированной на пресс-конференции деловой программы КИВ-2023. По его словам, в течение двух дней выставки пройдет свыше 20 сессий, посвященных вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа по ряду основных направлений: сельское хозяйство и животноводство, индустрия отдыха и развлечений, транспортная сфера и логистика, ЖКХ и энергетический комплекс, производство, кадровые ресурсы.