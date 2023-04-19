На пресс-конференции при подготовке к КИВ-2023 в Минводах огласили деловую программу

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Как сообщает newstracker.ru, на пресс-конференции обсудили значение выставки в наращивании инвестиций в развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В роли спикеров на мероприятии выступили заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.
Сергей Назаров сообщил, что благодаря созданию площадки КИВ-2023 появится возможность подписать обоюдовыгодные партнерские соглашения. Планируется заключить договоры об инвестировании в регионы СКФО с компаниями, которые помогут развивать экономику региона, воплощать в жизнь перспективные инициативы и увеличивать объемы внебюджетных инвестиций.
Александр Стуглев раскрыл подробности анонсированной на пресс-конференции деловой программы КИВ-2023. По его словам, в течение двух дней выставки пройдет свыше 20 сессий, посвященных вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа по ряду основных направлений: сельское хозяйство и животноводство, индустрия отдыха и развлечений, транспортная сфера и логистика, ЖКХ и энергетический комплекс, производство, кадровые ресурсы.
Стуглев отметил, что выставка вызвала серьезный интерес в СКФО. При составлении ее деловой программы максимально учитывались все потребности региона. Кроме деловой части выставки, будут представлены культурная и спортивная программы. Стуглев считает, что КИВ имеет все шансы стать ежегодным мероприятием.
Андрей Юмшанов, в свою очередь, пообещал, что на площадке предстоящего мероприятия будет подписано несколько значимых партнерских соглашений.
Стоит отметить, что Первая Кавказская инвестиционная выставка будет проходить при участии Минэкономразвития РФ, организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — «Кавказ.РФ».