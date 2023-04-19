Мошенники звонят в белгородские компании и просят перевести деньги участникам СВО

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Роспотребнадзор предупредил белгородцев о новом виде мошенничества. В различные государственные и коммерческие организации, а также гражданам звонят неизвестные лица и представляются сотрудниками управления. Мошенники предлагают перевести на счёт или передать деньги наличными якобы на помощь участникам специальной военной операции.
В Роспотребнадзоре заверили, что не принимают финансовые средства от граждан ни на помощь участникам СВО, ни на другие гуманитарные нужды. При получении такого звонка следует обратиться в полицию.
Мошенники по телефону могут представляться кем угодно. Ранее злоумышленники назвали себя сотрудниками портала «Госуслуги» и убедили белгородца взять в кредит более 1 млн рублей.