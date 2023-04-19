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Мошенники звонят в белгородские компании и просят перевести деньги участникам СВО

19 апреля 2023, 13:22
Фото: 1MI
Злоумышленники представляются сотрудниками Роспотребнадзора. В ведомстве предупредили, что никакого отношения к таким предложениям не имеют, и предложили обращаться в полицию.

Роспотребнадзор предупредил белгородцев о новом виде мошенничества. В различные государственные и коммерческие организации, а также гражданам звонят неизвестные лица и представляются сотрудниками управления. Мошенники предлагают перевести на счёт или передать деньги наличными якобы на помощь участникам специальной военной операции.

В Роспотребнадзоре заверили, что не принимают финансовые средства от граждан ни на помощь участникам СВО, ни на другие гуманитарные нужды. При получении такого звонка следует обратиться в полицию.

Мошенники по телефону могут представляться кем угодно. Ранее злоумышленники назвали себя сотрудниками портала «Госуслуги» и убедили белгородца взять в кредит более 1 млн рублей.

«Сотрудники» портала «Госуслуги» и банка убедили белгородца взять кредиты на 1,1 млн
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#Анастасия Афанасенко#Роспотребнадзор#Мошенники#Помощь участникам СВО#Происшествия#Белгородская область
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