Лучший участник экочелленджа «Чистая вода» отправится в путешествие на Камчатку

В Минприроды напомнили, что всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проходит уже 9 лет подряд. За это время в проекте приняли участие более 8 млн человек, из них 1,34 млн - в минувшем году. Объем собранных только в этом году отходов превышает 150 000 кубических метров. Волонтеры уже очистили 10 300 водоемов.