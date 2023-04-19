Лучший участник экочелленджа «Чистая вода» отправится в путешествие на Камчатку

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Главная тема конкурса – сохранение российских водоемов. Челлендж состоит из двух этапов, на первом нужно будет прислать фото, на втором - селфи-видео. Также привлекать внимание к этому вопросу будут при помощи субботников на берегах, пишет inkazan.ru.
В прошлогоднем челлендже победила Елена Погорелова, она выиграла поездку на Байкал. В конкурсе 2023 года участникам предстоит бороться за 20 призов. Главным на этот раз будет поездка на двоих на Камчатку. Детальную информацию о конкурсе и призах можно найти на сайте «Комсомольской правды».
Лидер акции «Вода России» Илья Разбаш напомнил, что в прошлом году был проведен первый челлендж. Его участники прислали тысячи фотографий. Помимо этого, они приняли участие в субботниках, в рамках которых очищались берега водоемов. Многие впоследствии присоединились к движению.
В Минприроды напомнили, что всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проходит уже 9 лет подряд. За это время в проекте приняли участие более 8 млн человек, из них 1,34 млн - в минувшем году. Объем собранных только в этом году отходов превышает 150 000 кубических метров. Волонтеры уже очистили 10 300 водоемов.