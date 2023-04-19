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Posted 19 апреля, 14:50

Published 19 апреля, 14:50

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Глава ООО «Меркатор Холдинг» Николаев подарил Историческому музею копию иконы

19 апреля 2023, 14:50
«Спас Ярое око» — так называется икона, копию которой подарил музею руководитель совета директоров ООО «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев. Оригинальная икона была написана еще в XIV веке.

Николаев и раньше передавал церквям редкие иконы. Например, собору Василия Блаженного он передал икону «Спас Москворецкий». Произведение долгое время считалось утерянным, но бизнесмен нашёл его у антиквара.

Переданная музею копия была написана в 1852 году художником Николаем Подключниковым. Изображённый на ней Иисус Христос отличается не свойственным ему строгим видом.

Директор музея Алексей Левыкин заявил, что подарок можно будет использовать на выставках. Также он сообщил, что икона является знаковой для музея, в котором имеется обширная коллекция работ Подключникова.

Напомним: Станислав Николаев возглавляет «Меркатор Холдинг» — самое крупное отечественное предприятие, производящее дорожную и коммунальную технику. Кроме этого, он является генеральным директоров ЗАО «Трансстрой». Николаев имеет десять наград, как регионального, так и государственного значения.

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