Экс-полицейского будут судить в Белгородской области за превышение полномочий

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Уголовное дело против экс-полицейского из Шебекино направили на рассмотрение в суд. Правоохранитель толкнул выпившую женщину, из-за чего она получила перелом. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий.
Инцидент произошёл в январе 2022 года. По версии следствия, 41-летняя жительница Шебекино на момент происшествия была выпившей. Её доставили в отдел полиции для составления административного материала. Однако жительница региона была недовольна этим фактом.
Как уточнили в прокуратуре, она игнорировала замечания полицейских и говорила на повышенных тонах. Дежурный применил силу, толкнув её. Белгородка сломала плечевую кость, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
За нарушение трудовой дисциплины полицейского уволили. Уголовное дело теперь будет рассматривать суд.