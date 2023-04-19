Что значит проба на серьгах?

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Проба на ювелирных изделиях, в том числе на сережках, определяет содержание драгоценного металла в изделии. Недобросовестные продавцы, например, могут выдавать золотые серьги с пробой 375 за более дорогие с 585. Разберемся, что значит и какой бывает проба на украшениях из разных металлов.
Количество чистого драгметалла, содержащегося в украшении. Эта цифровая величина указывает, сколько граммов чистого драгоценного металла содержится в 1000 г сплава, из которого изделие сделано.
Для подтверждения состава использованного сплава изготовитель наносит на сережки клеймо. В каждой стране, включая РФ, действуют свои стандарты клеймения украшений из драгоценных металлов.
При выборе сережек важно обращать пристальное внимание на пробу, чтобы понимать, сколько чистого металла содержится в ювелирном сплаве. Но клеймо можно подделать, поэтому внимательно осмотрите серьги перед покупкой. Клеймо с кривыми, расплывчатыми символами может быть признаком подделки. Надежные производители украшений наносят клеймо лазером: такое изображение всегда ровное и четкое.
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