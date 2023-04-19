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Published Вчера, 06:34

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Что значит проба на серьгах?

19 апреля 2023, 06:34
Фото: piqsels.com
Разберемся, что значит и какой бывает проба на украшениях из разных металлов.

Проба на ювелирных изделиях, в том числе на сережках, определяет содержание драгоценного металла в изделии. Недобросовестные продавцы, например, могут выдавать золотые серьги с пробой 375 за более дорогие с 585. Разберемся, что значит и какой бывает проба на украшениях из разных металлов.

Проба — это…

Количество чистого драгметалла, содержащегося в украшении. Эта цифровая величина указывает, сколько граммов чистого драгоценного металла содержится в 1000 г сплава, из которого изделие сделано.

Для подтверждения состава использованного сплава изготовитель наносит на сережки клеймо. В каждой стране, включая РФ, действуют свои стандарты клеймения украшений из драгоценных металлов.

Виды пробы на серьгах

  1. Из золота. Золотые серьги могут иметь разные пробы исходя из содержания золота в сплаве. Самая распространенная — 585: указывает на то, что в сплаве содержится 58,5% чистого золота. Самая дешевая — 375: в металле содержится только 37,5% чистого золота, остальное — примеси. Высшая — 999: очень мягкий металл, подверженный деформации, поэтому практически не используется в ювелирном производстве.
  2. Из серебра. Серебряные серьги также могут иметь разные пробы. Самая распространенная и оптимальная для выбора — 925: в сплаве 92,5% чистого серебра. Другие варианты могут варьироваться от 800 (80%) до 999 (99,9% чистого серебра).
  3. Из платины. Платиновые серьги — одни из самых дорогих и престижных ювелирных изделий. Платина стоит дороже золота, в ювелирных изделиях используется реже. Для изготовления сережек из этого драгметалла практически всегда используют 950 пробу.
  4. С бриллиантами. Если речь идет о бриллиантовых серьгах, клеймо может быть проставлено только на металле и относится только к нему. Показатели бриллианта указываются отдельно, на ювелирной бирке (ярлычке). Обязательные пункты на бирке — две цифры: первая указывает на цвет бриллианта в сережках, вторая на чистоту. Чем меньше цифра, тем идеальнее камень. Также на ярлычке указывается форма огранки, количество граней, вес в каратах.

При выборе сережек важно обращать пристальное внимание на пробу, чтобы понимать, сколько чистого металла содержится в ювелирном сплаве. Но клеймо можно подделать, поэтому внимательно осмотрите серьги перед покупкой. Клеймо с кривыми, расплывчатыми символами может быть признаком подделки. Надежные производители украшений наносят клеймо лазером: такое изображение всегда ровное и четкое.

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