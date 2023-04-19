Что значит проба на серьгах?

Проба на ювелирных изделиях, в том числе на сережках, определяет содержание драгоценного металла в изделии. Недобросовестные продавцы, например, могут выдавать золотые серьги с пробой 375 за более дорогие с 585. Разберемся, что значит и какой бывает проба на украшениях из разных металлов.