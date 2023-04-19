Бороться с бешенством в Белгородской области будут с помощью оральной вакцины

Ранее сообщалось, что лекарство для животных прятали в брикет-приманках. Состоят они из мясо-костной или рыбной муки, говяжьего жира и медицинского парафина с добавлением антибиотика тетрациклинового ряда. В основном такие приманки предназначались для лис — одних из основных переносчиков бешенства.