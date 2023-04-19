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Бороться с бешенством в Белгородской области будут с помощью оральной вакцины

19 апреля 2023, 15:27
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Только в первый день, 17 апреля, разложили 7,5 тыс. доз вакцины. Их оставляют на норных участках, возле предприятий животноводства, свалок, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

С 17 апреля в регионе проходит плановая вакцинация диких плотоядных животных против бешенства. Только в первый день специалисты ветслужбы разложили 7,5 тыс. доз оральной вакцины.

Препараты оставляют на норных участках, на территориях, прилегающих к населённым пунктам, животноводческим предприятиям, свалкам, а также в местах перемещения диких животных.

Ранее сообщалось, что лекарство для животных прятали в брикет-приманках. Состоят они из мясо-костной или рыбной муки, говяжьего жира и медицинского парафина с добавлением антибиотика тетрациклинового ряда. В основном такие приманки предназначались для лис — одних из основных переносчиков бешенства.

Тем временем с начала года в Белгородской области уже выявили более 15 случаев заболевания у животных. Карантин ввели в том числе в Старом Осколе.

В Старом Осколе ввели карантин из-за бешенства
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#Анастасия Афанасенко#Бешенство#Оральная вакцина#Дикие животные#Общество#Белгородская область
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