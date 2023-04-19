Бороться с бешенством в Белгородской области будут с помощью оральной вакцины

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
С 17 апреля в регионе проходит плановая вакцинация диких плотоядных животных против бешенства. Только в первый день специалисты ветслужбы разложили 7,5 тыс. доз оральной вакцины.
Препараты оставляют на норных участках, на территориях, прилегающих к населённым пунктам, животноводческим предприятиям, свалкам, а также в местах перемещения диких животных.
Ранее сообщалось, что лекарство для животных прятали в брикет-приманках. Состоят они из мясо-костной или рыбной муки, говяжьего жира и медицинского парафина с добавлением антибиотика тетрациклинового ряда. В основном такие приманки предназначались для лис — одних из основных переносчиков бешенства.
Тем временем с начала года в Белгородской области уже выявили более 15 случаев заболевания у животных. Карантин ввели в том числе в Старом Осколе.