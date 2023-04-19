Более 6 тыс. раз обратились белгородцы в центры оказания помощи семьям военнослужащих

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Белгородцы более 6 тыс. раз обратились в центры оказания помощи семьям военнослужащих. Подобные учреждения имеются во всех районах и городских округах региона.
Недавно туда за помощью обратилась семья из хутора Калинин Губкинского горокруга. Люди попросили оказать содействие в ремонте крыши, которая была в неудовлетворительном состоянии. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил местные власти и строителей.
«Благодарен администрации округа и тем строителям, которые очень быстро и качественно выполнили эти работы, и надеюсь, что чуть-чуть поспокойнее сейчас главе семьи за свою семью», — отметил глава региона.