Беспилотник с гранатой упал в огород в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По неподтверждённым данным, в селе Муром беспилотник упал в огород. По информации источника, произошёл взрыв, в результате которого образовалась воронка. Никто не пострадал. Официальных комментариев на этот счёт нет.
Ранее похожая ситуация произошла в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Беспилотник сбросил два взрывных устройства. Тогда они упали в огороды. Пострадавших среди местных жителей не было.
Напомним, накануне ВСУ впервые ударили по Белгородской области американским дроном-камикадзе. Беспилотнику удалось пересечь границу, однако уже через 500 метров он упал и взорвался.