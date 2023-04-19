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Беспилотник с гранатой упал в огород в Белгородской области

19 апреля 2023, 11:57
Фото: 1MI
тематическое фото
Беспилотник упал в селе Муром Шебекинского горокруга. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радар. Белгород». Официальных комментариев по происшествию не было.
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СВО

По неподтверждённым данным, в селе Муром беспилотник упал в огород. По информации источника, произошёл взрыв, в результате которого образовалась воронка. Никто не пострадал. Официальных комментариев на этот счёт нет.

Ранее похожая ситуация произошла в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Беспилотник сбросил два взрывных устройства. Тогда они упали в огороды. Пострадавших среди местных жителей не было.

Напомним, накануне ВСУ впервые ударили по Белгородской области американским дроном-камикадзе. Беспилотнику удалось пересечь границу, однако уже через 500 метров он упал и взорвался.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Приграничье#Беспилотник#Граната#БПЛА#Спецоперация#СВО#Огород#Воронка#Муром
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