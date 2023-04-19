Белгородцы смогут неделю ходить в музей-заповедник «Прохоровское поле» бесплатно

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В честь дня рождения музейного комплекса «Прохоровское поле» пройдёт неделя открытых дверей. Состоится она с 20 по 26 апреля. В эти дни белгородцы смогут бесплатно посетить музей-заповедник.
20 и 26 апреля экскурсии пройдут в музее «Третье ратное поле России», 21 апреля — в музее бронетанковой техники, 22 апреля — в музее «Битва за оружие Великой Победы». 23 апреля в 12:00 организуют посещение музея редкой книги в библиотеке Н. И. Рыжкова, а 25 апреля в 12:00 пройдёт экскурсия на территории памятника Победы — Звонницы.
Подробности готовы сообщить по телефону +7 (47242)2-18-77.
Добраться в музей-заповедник можно на экскурсионном поезде. Курсировать транспорт будет по воскресеньям с 23 апреля по 24 сентября и дополнительно 12 июля.