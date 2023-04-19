Белгородцы прошли «чек-ап здоровья» в Центральном парке

17 апреля в Центральном парке прошёл фестиваль «Мы вместе», приуроченный к Национальному дню донора. В этот день бесплатное медобследование прошли порядка 70 белгородцев. Ещё около 100 человек стали участниками мастер-классов и узнали больше о здоровом образе жизни.