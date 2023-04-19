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Белгородцы прошли «чек-ап здоровья» в Центральном парке

19 апреля 2023, 13:52
Фото: минздрав Белгородской области
Минздрав Белгородской области поделился итогами прошедшего фестиваля здоровья, который состоялся в Центральном парке 17 апреля. Экспресс-обследование прошли около 70 белгородцев. Ещё 100 человек приняли участие в мастер-классах.

17 апреля в Центральном парке прошёл фестиваль «Мы вместе», приуроченный к Национальному дню донора. В этот день бесплатное медобследование прошли порядка 70 белгородцев. Ещё около 100 человек стали участниками мастер-классов и узнали больше о здоровом образе жизни.

Белгородцам рассказали о скандинавской ходьбе и показали упражнения для суставов. Помимо этого, все желающие могли пройти обследования в мобильных «точках здоровья».

Медики помогли рассчитать индекс массы тела, измерили артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверили работу сердечно-сосудистой системы, поделились рекомендациями о том, как сохранить или восстановить здоровье, рассказали о донорстве крови.

Фото: минздрав Белгородской области
«Чек-ап здоровья» предлагают пройти белгородцам в Центральном парке
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