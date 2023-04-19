Белгородцы прошли «чек-ап здоровья» в Центральном парке

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
17 апреля в Центральном парке прошёл фестиваль «Мы вместе», приуроченный к Национальному дню донора. В этот день бесплатное медобследование прошли порядка 70 белгородцев. Ещё около 100 человек стали участниками мастер-классов и узнали больше о здоровом образе жизни.
Белгородцам рассказали о скандинавской ходьбе и показали упражнения для суставов. Помимо этого, все желающие могли пройти обследования в мобильных «точках здоровья».
Медики помогли рассчитать индекс массы тела, измерили артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверили работу сердечно-сосудистой системы, поделились рекомендациями о том, как сохранить или восстановить здоровье, рассказали о донорстве крови.